My Talking Tom Friends (Benim Konuşan Tom’um Arkadaşlar), çocuklar için Android oyunu. My Talking Tom (Benim Konuşan Tom’um), My Talking Tom 2 (Benim Konuşan Tom’um 2), My Talking Angela (Benim Konuşan Angela’m) gibi Android telefonlarda en çok indirilip oynanan sanal evcil hayvan oyunlarının geliştiricisi tarafından hazırlanan My Talking Tom Friends’de Tom arkadaşlarıyla birlikte aynı evde eğleniyor. My Talking Tom Friends Android oyununu hemen indirin, Tom ve arkadaşlarına katılın.

Sanal evcil hayvan simülasyonu denildiğinde akla ilk gelen isim Talking Tom Türkçe adıyla Konuşan Tom, son olarak My Talking Tom Friends adıyla karşımızda. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan sanal evcil hayvan oyununda tek bir dostunuz yok; Tom ve arkadaşlarına bakıyorsunuz. Birlikte yeni bir eve taşınan sevimli dostlarımız ilgi bekliyor. Onları besliyor, banyo yaptırıyor, eğlenceli oyunlar oynuyor, isteklerini karşılıyorsunuz. Ancak her karakter farklı. Onlarla vakit geçirerek neleri sevip sevmediklerini, nelerle eğlendiklerini keşfetmeniz gerekiyor.

Beceri, refleks, bulmaca çözme testine sokan mini oyunların da bulunduğu yeni Konuşan Tom’um oyunu ücretsiz indirilebiliyor.