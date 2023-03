Tekrar Tekrar İzleyebileceğiniz En İyi Tom Hardy Filmleri

2010’lu yılların gözde oyuncusu Tom Hardy, yakışıklılığı ve karizmasıyla bütün ilgileri üzerinde toplayan bir oyuncu. Önemli rollerde oynayan bir oyuncu olan Tom Hardy yeteneği ile de göz dolduruyor. 15 Eylül 1977 Londra doğumlu olan Tom Hardy hayvansever kişiliği ile de öne çıkan bir aktör.

Bu yazımızda sizler için en iyi Tom Hardy filmlerini sıraladık. Umuyoruz ki izleyecek film arayanlar için faydalı bir liste olur.

Tüm Zamanların En İyi Tom Hardy Filmleri

Bronson (2008)

Bronson esasında bir biyografi filmidir. Ünlü bir mahkum olan Charles Bronson'ın hikayesini konu alan bu film suç ve dram türlerini bir arada sunan bir yapım. Tom Hardy filmleri içerisindeki en underrated diyebileceğimiz film Bronson’dur diyebiliriz. Charles Bronson'ı canlandıran Tom Hardy’nin müthiş bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

Tür : Biyografi, Suç, Drama

: Biyografi, Suç, Drama Oyuncular : Tom Hardy, Kelly Adams, Luing Andrews

: Tom Hardy, Kelly Adams, Luing Andrews IMDB Puanı: 7.1/10

Inception (2010)

Bilim kurgu janrının en popüler işlerinden biri olan Inception’ın konusunu duymayan kalmadı herhalde. Rüyalar içine girip insanlara fikir aşılayabilen, rüyalar arasında gezinebilen bir hırsız ekibinin hikayesinin anlatıldığı bu film en iyi Christopher Nolan filmlerinden biridir.

Tür : Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera

: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt

: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt IMDB Puanı: 8.8/10

Tinker Tailor Soldier Spy (2011)

Soğuk Savaş döneminde geçen bir casusluk hikayesini konu alan Tinker Tailor Soldier Spy standart bir filmdir. Casusluk filmlerinden hoşlanan kişilerin muhakkak izlemesi gereken bir yapım.

Tür : Gizem, Gerilim

: Gizem, Gerilim Oyuncular : Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy

: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy IMDB Puanı: 7.1/10

Warrior (2011)

Gerçek bir olaydan esinlenen bu yapımda iki kardeşin bir MMA turnuvasında birbirlerine karşı mücadelesi konu alınıyor. Dövüş sporlarından hoşlanan kişilerin kesinlikle izlemesi gereken bu film Tom Hardy’nin bu tarz filmlere ne kadar çok yakıştığını da bizlere gösteriyor.

Tür : Drama, Spor

: Drama, Spor Oyuncular : Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte

: Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte IMDB Puanı: 8.2/10

The Dark Knight Rises (2012)

Nolan’ın Batman üçlemesinin sonuncusu olan The Dark Knight Rises’daki Bane rolü ile kariyerinin zirvesine ulaşan Tom Hardy bu rol ile adeta tarihe geçti diyebiliriz. Batman filmlerinin her biri çok özel olsa da The Dark Knight Rises seriyi sonlandıran film olmasından ötürü epey akıllarda kalmıştı. Bane gibi bir karaktere hayat vermek herkesin harcı değildir. Tom Hardy bu rolün altından çok iyi bir şekilde kalkmış.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Oyuncular : Tom Hardy, Christian Bale, Anne Hathaway

: Tom Hardy, Christian Bale, Anne Hathaway IMDB Puanı: 8.4/10

Locke (2013)

Locke oldukça farklı bir eser. Tek bir kişiye odaklanan bu filmde arabasıyla yolculuk yapan birini izliyoruz. Son derece farklı bir film olan Locke, kısıtlı mekan ve oyuncular ile çekilmiş filmlere ilgisi olanların muhakkak izlemesi gereken bir yapım.

Tür : Drama

: Drama Oyuncular : Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson

: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson IMDB Puanı: 7.1/10

Mad Max: Fury Road (2015)

Tom Hardy filmleri denilince akıllara The Dark Knight Rises’tan sonra gelen ilk film muhtemelen Mad Max: Fury Road olacaktır. Son yılların en başarılı rebootlarından biri olan Mad Max: Fury Road kusursuza yakın bir filmdi. Bu filmdeki rolü ile kariyerinde bir basamak daha yukarı çıkan Tom Hardy oyunculuk olarak gelebileceği en üst seviyeye geldi diyebiliriz. Sinemaya biraz ilgisi olan herkesin izlemesi gereken bir yapım.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult IMDB Puanı: 8.1/10

The Revenant (2015)

En iyi kovboy filmlerinden biri olan The Revenant’da ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile Tom Hardy’yi bir arada görmek mümkün. Ülkemizde “Diriliş” adıyla bilinen bu yapım 1820'lerde geçiyor.

Tür : Macera, Drama, Western

: Macera, Drama, Western Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson IMDB Puanı: 8.0/10

Legend (2015)

Tom Hardy bu filmde iki rolü birden üstleniyor. Biyografi niteliğinde olan bu yapımda İngiltere'de faaliyet gösteren Kray ikizlerinin hikayesi anlatılıyor. İkizlerin suç dünyasınaki yükselişini konu alan bu film Tom Hardy’nin oyunculunu gözlemlemek için harika bir film.

Tür : Biyografi, Suç, Drama

: Biyografi, Suç, Drama Oyuncular : Tom Hardy, Emily Browning, Taron Egerton

: Tom Hardy, Emily Browning, Taron Egerton IMDB Puanı: 7.0/10

Dunkirk (2017)

Bir diğer Nolan filmi ise Dunkirk’tür. Son zamanlarda çekilmiş en gerçekçi ve tarihe uygun film olan Dunkirk, gerilim dolu müzikleri ve inanılmaz atmosferi ile sizi kelimenin tam anlamıyla savaş alanında hissettiren bir film. Savaş filmlerinden hoşlanıyorsanız Dunkirk’ki iyi bir sistem ile birlikte kesinlikle izleyin.

Tür : Savaş, Drama, Tarihi

: Savaş, Drama, Tarihi Oyuncular : Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance

: Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance IMDB Puanı: 7.8/10

Yukarıda sizler için en iyi Tom Hardy filmlerini listeledik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Tom Hardy filminiz hangisi? Ünlü oyuncuyu ileride hangi filmde görmek isterdiniz?