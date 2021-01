My Town : Arkadaşımın Evine, 4-12 yaş arası çocukların ebeveynleriyle birlikte oynayabileceği Android oyunlarından. Küçük çocuklar ebeveynleri ile oynamanın keyfini çıkarırken, büyük çocuklar tek başlarına veya yeni çoklu dokunma özelliğini kullanarak arkadaşlarıyla oynayabilir.

My Town : Arkadaşımın Evine Android Oyunu İndir

Çocuklar, küçük yaşta kardeşler için uygun olan Android oyununda oyuncular arkadaşlarının evini ziyaret ediyor, odalarında birçok harika şey keşfediyor. Arkadaşlarının annesi veya babası ile oturuyor, onlarla akşam yemeği yiyor, pijama partisi yapıyor, evcil hayvanlara (kedi, köpek, kuş, hamster ve daha birçok sevimli hayvan) bakıyor, uzaktan kumandalı oyuncuklarla oynuyor.

Yeni Karakterler - My Town : Ev (indirmesi ücretsiz), Evcil Hayvanlar, Müze, Çiftlik veya Perili Eviniz varsa eğlenceye katılmaları için o oyundaki karakterlerinizi yeni oyuna getirebilirsiniz. Kasabanıza ekleyebileceğiniz dört yeni çocuk ve iki ebeveyn var!

Eski oyunlar her ay güncelleniyor; bu oyunları My Town: Arkadaşımın Evine’ye bağlamak için lütfen güncellemeleri bekleyin.

My Town oyunlarını daha önce oynamadıysanız endişelenmeyin! My Town: Arkadaşımın Evine’de kendi karakterinizi oluşturabilirsiniz.

İlerlemenizi kaydetme ve oyunu bir sonraki açışınızda kaldığınız yerden devam etme özelliği

Çoklu dokunma özelliği - Arkadaşlarınız ve ailenizle aynı cihazda oynayın!

My Town oyunları dijital oyuncak ev oyunlarıdır, çocukların her oyunlarında yeni bir oyun veya hikaye üretmesine veya oluşturmasına imkan tanır. Oyunları tek başınıza veya aileniz veya arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Tüm My Town oyunları serisi size eğlenceyle dolu olağanüstü bir dünya sunar. Bağlantılı oyunlar öğeleri ve karakterleri oyunlar arasında sorunsuz bir şekilde taşımanıza olanak tanır. Bağlantılı oyunlar tüm My Town oyunlarında tek bir büyük sahneymiş gibi oyun oynamanıza imkan tanır. My Town: Arkadaşımın Evi bir sürü yeni karakter ve oda içeren heyecan verici yeni bir mekan ve bu oyun diğer oyunlarla bağlantılıdır.