En İyi Anime Oyunları: JRPG’den Dövüş Arenalarına Oynamanız Gereken 20 Yapım

Anime evreninin renkli dünyaları ve nefes kesen hikayelerini bizzat yaşamak ister misiniz? En İyi Anime Oyunları tam da bunu sunuyor. Bu yapımlar, animelerin dinamizmini ve görsel estetiğini oyun dünyasına taşıyor. Bazen orijinal hikayeye sadık kalıyor, bazen de yepyeni serüvenler sunuyor.

En İyi Anime Oyunları

1. Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball evrenini birebir yansıtan cel-shading grafikleriyle öne çıkan FighterZ, hızlı tempolu 3v3 takım savaşlarıyla efsanevi anime dövüşlerini interaktif hale getiriyor. Rekabetçi sahnede de güçlü bir konuma sahip olan oyun, anime dövüş oyunu kategorisinin zirvesinde yer alıyor.

2. Genshin Impact

Anime tarzı görselleri, element tabanlı savaş sistemi ve sürekli güncellenen içerikleriyle Genshin Impact, global çapta milyonların oynadığı bir fenomen. Mobil ve PC uyumluluğu sayesinde açık dünya anime oyunları denildiğinde ilk akla gelen yapım.

3. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Naruto evreninin en kapsamlı oyunu olan Ultimate Ninja Storm 4, animedeki sahneleri birebir canlandırıyor. Geniş karakter listesi, takım jutsuları ve hikaye modu sayesinde Naruto anime oyunları içinde en çok tercih edilen yapım.

4. Persona 5 Royal

Anime estetiğini sosyal simülasyonla harmanlayan Persona 5 Royal, karakter gelişimi ve sıra tabanlı dövüş sistemiyle öne çıkıyor. JRPG anime oyunu arayanlar için uzun soluklu bir başyapıt.

5. NieR: Automata

Post-apokaliptik dünyası, anime tarzı karakterleri ve derin temalarıyla NieR: Automata, sadece bir aksiyon oyunu değil aynı zamanda düşündüren bir deneyim sunuyor. Anime RPG oyunları arasında özel bir yere sahip.

6. Attack on Titan 2

Dev titanlara karşı savaşın heyecanını birebir yaşatan bu oyun, 3D Manevra Teçhizatıyla özgür hareket etme imkanı sunuyor. Attack on Titan oyunları arasında en çok öne çıkan yapım.

7. Code Vein

Zorlu Souls benzeri oynanış ile anime tarzı estetiği birleştiren Code Vein, vampir temalı atmosferiyle farklı bir deneyim sunuyor. Anime tarzı RPG oyunları arayan oyuncular için güçlü bir seçenek.

8. Tales of Arise

Tales serisinin modern yorumu olan bu yapım, görsel açıdan büyüleyici dünyası ve hızlı dövüş sistemiyle öne çıkıyor. Anime JRPG oyunları arasında kalıcı bir iz bırakıyor.

9. Pokemon Legends: Arceus

Pokemon formülünü açık dünya keşfi ve gerçek zamanlı yakalama mekanikleriyle yenileyen Arceus, Pokemon anime oyunları arasında en özgün deneyimi sunuyor.

10. One Piece Pirate Warriors 4

Musou tarzı yüzlerce düşmana karşı savaş deneyimini One Piece evreniyle birleştiren bu yapım, One Piece anime oyunları arasında en aksiyon dolu seçeneklerden biri.

11. Guilty Gear Strive

Teknik dövüş mekaniği ve anime estetiğini birleştiren Guilty Gear Strive, 2.5D cel-shading grafikleriyle görsel açıdan öne çıkıyor. Anime dövüş oyunları listesinde ayrı bir yere sahip.

12. Final Fantasy VII Remake Intergrade

Efsanevi Final Fantasy hikayesini animevari bir görsellikle yeniden yorumlayan bu yapım, hem nostalji hem de modern aksiyon sunuyor. Anime tarzı JRPG oyunları içinde başı çekiyor.

13. Scarlet Nexus

Telekinetik savaş mekanikleri ve benzersiz “Brain Punk” stiliyle Scarlet Nexus, anime bilim kurgu oyunları kategorisinde dikkat çeken bir yapım.

14. Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition

Siber dünyada geçen hikayesi ve Digimon toplama mekanikleriyle, Digimon anime oyunları arasında en güçlü JRPG deneyimlerinden birini sunuyor.

15. My Hero One's Justice 2

My Hero Academia hayranları için birebir olan bu oyun, karakterlerin Quirk güçlerini arenada yansıtarak My Hero Academia oyunları içinde özel bir yer ediniyor.

16. Demon Slayer

Animedeki savaşları birebir yaşatan bu oyun, nefes teknikleri ve sinematik efektleriyle Demon Slayer oyunları arasında öne çıkıyor.

17. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age

Akira Toriyama imzalı karakter tasarımları ve sıra tabanlı dövüşleriyle klasik JRPG anime oyunları denildiğinde en çok öne çıkan yapımlardan biri.

18. Kingdom Hearts III

Disney dünyalarını Final Fantasy evreniyle birleştiren Kingdom Hearts III, anime tarzı aksiyon RPG oyunları sevenler için eşsiz bir deneyim.

19. Astral Chain

PlatinumGames’in Switch için geliştirdiği Astral Chain, iki karakteri aynı anda kontrol etme mekaniğiyle anime cyberpunk oyunları arasında fark yaratıyor.

20. Danganronpa V3: Killing Harmony

Cinayet gizemini görsel roman formatıyla sunan Danganronpa, anime gizem oyunları kategorisinin en dikkat çekici yapımlarından biri.

En iyi anime oyunları, sadece anime uyarlamaları değil, aynı zamanda kendi başına güçlü deneyimler sunan yapımlar. İster bir dövüş oyunu tutkunu olun ister JRPG hayranı ya da açık dünya keşfine meraklı biri, bu listede size uygun bir anime oyunu mutlaka bulunuyor.