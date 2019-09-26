Büyü dolu modern bir dünyada yer alan Mythgard, olağanüstü derecede taktiksel oyun ve stratejik güverte inşası sunan bir aksiyon yapımıdır. Mythgard'ın oyun derinliği, türün en eski günlerine dayanıyor ve zengin özelliklere sahip sistemleri, oynamanın birçok yolunu sunuyor.

Mythgard, sınırsız derinlik ve sonsuz stratejiye sahip bir kart oyunudur. Hızlı ve akıcı taktiksel aksiyon ile eşsiz bir oyun deneyimi yaşayın. Rakiplerinizi yok etmek için büyü, kölelik, büyü ve eserler kullanın. Her oyun zafer ve mağlubiyet arasındaki farka maruz bırakabilir. Güverten, tek bir sınıfa sınırlı değildir ve büyük bir olasılık dünyası açar.

Antik efsane tanrıları Mythgard'daki modern dünyaya yürüyor. En büyük tanrıların çoğu millenia'da görülmedi ancak efsanenin yaratıkları hala gökyüzünü kontrol ediyor. Ölümlüler şimdi bu eski varlıklarla yarışmaya başlıyor. Mythgard'da oyuncular, daha erken bir yaşın güçlerine hakim olmak için savaşırken hem teknolojinin hem de efsanenin büyüsünü kullanıyorlar.

