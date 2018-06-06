NBA 2K18, 2K Games’in mobil platformda da öne çıkan basketbol oyunu. Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz lisanslı iki basketbol oyunundan biri. NBA Live Mobile Basketball’u görsel ve oynanış açısından kaliteli bulmadıysanız NBA 2K18’i tavsiye ederim. Tek bir platformda değil, mobildeki en iyi basketbol oyunu diyebilirim.

2K Games’in PC, konsolların ardından mobil platforma indirmeye açtığı basketbol oyunu NBA 2K18, tüm Android telefon ve tabletlerle uyumlu. Mobil cihazınızda basketbol oyunlarına yer veriyorsanız, fiyatına bakmadan NBA 2K18’i alın, oynamanın keyfini sürün derim.

2018 sezonunda daha derinlemesine bir MyCAREER mod ve oyuncu transferleri, sözleşme imzalama, draftı da içine alan tüm işleri kendiniz hallettiğiniz yeni Association modu göze çarpıyor. Müzik tarafında Future, Kendrick, Lamar, Shakira, Nas ve daha birçok dünya genelinde en çok dinlenen sanatçıların özenle seçilmiş parçaları eşlik ediyor. Oynanış tarafında savunmada hızlı koşu yeteneği ve daha fazla ribaunt alma yeteneği eklendiği yapımcı tarafından belirtilmiş.