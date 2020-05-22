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Not Defterim 1.0 (Android)
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  4. Not Defterim - Android İçin Araçlar Uygulamasıdır

Not Defterim

1.0
Android
Not Defterim
ÜCRETSİZ
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Mobil cihazınızda notlarını kolayca saklayabileceksiniz.

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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Basit yapısı ve sade tasarımı ile Play Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Not Defterim uygulaması ile akıllı telefon ve tabletlerinizde notlarını kolayca saklayabileceksiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü ile her kesimden kullanıcıya basit bir not tutma deneyimi sunan Not Defterim, herhangi bir reklamı içerisinde barındırmamaktadır.

Türk yazılımcının elinden çıkan Not Defterim her kitleden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Kullanıcılara hızlı ve temiz not tutma fırsatı veren ücretsiz mobil uygulama Android platformu üzerinde yayınlandı.

Dileyen kullanıcılar uygulamayı ücretsiz olarak indirip reklamsız bir şekilde kullanmaya başlayabilirler.

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