WhatsApp Görüntülü Notlar Özelliği Nedir, Nasıl Kullanılır?

WhatsApp’ta yeni bir görüntülü mesaj gönderme seçeneği kullanıma açılıyor. Eskiden görüştüğünüz kişiye görüntülü bir not göndermek için yapabileceğiniz tek şey kameraya basılı tutup birkaç saniyelik çekim yapmak ve bunu bir medya gönderisi olarak karşı tarafa iletmekti.

Şimdi ise bunun yerine yeni bir ‘video note’ özelliği geliyor. Yani, konuştuğunuz kişilere tıpkı sesli not bırakır gibi video formatında not bırakma imkânınız olacak. Peki, WhatsApp görüntülü notlar nedir? WhatsApp görüntülü notlar nasıl kullanılır? İşte, detaylar!

WhatsApp Görüntülü Notlar Nedir?

WhatsApp’ta kullanıma sunulan yeni kamera modu ‘görüntülü not’ olarak adlandırılıyor. Yabancı kaynaklarda ‘video note’ olarak geçen bu terim, WABetaInfo tarafından aktarılan verilere göre kamera arayüzünü kullanarak karşı tarafa görüntülü notlar bırakmanızı sağlayacak.

Görüntülü notların uzunluğunu isteğinize göre belirleyebileceksiniz ancak maksimum süre sınırı 60 saniye olarak belirlenmiş. Yani, 60 saniyeye kadar istediğiniz kişiye istediğiniz uzunlukta görüntülü not bırakma imkânınız olacak.

WhatsApp Görüntülü Notlar Nasıl Kullanılır?

WhatsApp görüntülü notlar özelliği kullanmak için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Android ve IOS’ta yapılan testler tamamlandığında aşağıdaki adımları izleyerek kolayca bu özelliği kullanabileceksiniz. Yapmanız gerekenleri kısaca özetleyecek olursak şu şekilde bir sıralama yapmak mümkün:

WhatsApp uygulamasına girin.

Görüntülü not göndermek istediğiniz kişiyle olan sohbetinizi açın.

Mesaj yazma bölümünün yanında bulunan kamera ikonuna tıklayın.

Açılan ekranda eskiden sadece ‘video’ ve ‘fotoğraf’ sekmeleri bulunuyordu. Yeni özelliğin aktifleşmesi ile birlikte bu kısma bir de ‘video notu’ bölümü eklenecek.

Bu sekme seçiliyken yapacağınız çekimler video notu olarak karşı tarafa gönderilebiliyor olacak.

Görüntülü konuşma, sesli arama veya uzun uzun mesaj yazmaya vaktiniz olmadığında bu özellik sayesinde kolayca sohbetlerinize kaldığınız yerden devam etmeniz mümkün. Kısa bir video notu ile size atılan mesajları yanıtabilir, karşı tarafa sormak istediklerinizi net ve pratik bir biçimde ifade edebilirsiniz.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Günlük hayatınızda aktif olarak kullanır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!