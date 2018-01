Notin uygulamasıyla Android cihazlarınızda notlarınızı bildirim çubuğuna sabitleyebilirsiniz.

Yapmanız gereken önemli bir iş varsa, akıllı telefonlarınızdaki hatırlatıcı uygulamasından faydalanarak istediğiniz tarih ve saatte sizi uyarmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunu not alarak yapma şansı sunan Notin uygulaması, benzer not alma uygulamalarından bir farkla öne çıkıyor. Uygulamaya eklediğiniz bir görevi bildirim çubuğuna ekleyerek, sadece siz istediğinizde silinecek şekilde ayarlayabileceğiniz Notin uygulaması, bu sayede hiçbir işinizi unutmamanızda yardımcı oluyor.

Kolay kullanıma sahip bir arayüz sunan Notin uygulamasında sadece hatırlamak istediğiniz şeyleri not alarak bildirim çubuğuna ekleyebiliyorsunuz. Hoş bir tasarım sunan ve ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayan Notin uygulamasında gereksiz ve karmaşık özellikler olmadığından, telefonunuzda az yer kaplıyor ve kullanım esnasında hiçbir zorluk yaşamıyorsunuz. Eğer siz de hatırlamak istediğiniz şeyleri bildirim çubuğuna ekleyerek her an gözünüzün önünde olmasını istiyorsanız, Notin uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.