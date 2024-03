Akıllı Saatler için En İyi Uygulamalar

Günümüzde en çok kullanılan giyilebilir teknolojik ürünlerin başında akıllı saat geliyor. Akıllı saatler yalnızca zamanı göstermiyor. Aynı zamanda birçok gelişmiş özelliği sayesinde hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Günlük yaşamımızı kolaylaştıran bu giyilebilir teknolojik ürünler, çeşitli uygulamalarla daha işlevsel hale geliyor. Biz de bu yazımızda akıllı saatler için en iyi uygulamalar hakkında liste oluşturduk.

Akıllı Saatler için En İyi 8 Uygulama

Apple WatchOS ve Android Wear işletim sistemli akıllı saatlerde kullanılan uygulamaları şöyle sıralayabiliriz:

1. Google Keep

Android tabanlı uygulama olan Google Keep, bir not alma uygulamasıdır. Akıllı saatlere yükleyerek bu uygulamayı notlarınızı kolayca alabilirsiniz. Bileğinizdeki Google Keep yüklü akıllı saat ile hem görev listenizi hem de notlarınızı yönetebilirsiniz.

Akıllı saatlerin dokunmatik ekranı üzerinden sesli notlar alabilirsiniz. Ayrıca metin şeklinde notlarda almanız mümkün. Bu uygulama ile çizimlerde yapabilirsiniz.

2. CarrotFit

Akıllı saat eşleştirme uygulamaları arasında yer alan CarrotFit, Apple imzalı akıllı saatlerde kullanılıyor. Bu uygulama, egzersiz ve sağlıklı beslenmeye yönelik bir uygulamadır. Uygulama, kullanıcılarının zayıflama sürecini hızlandırmak için çok değişik bir yöntem kullanıyor. Uygulama, sahip olduğu sadist yapay zekadan oluşuyor.

Carrotfit’e her gün ağırlık girilerek uygulamanın kilo verme sürecini analiz etmesi sağlanıyor. Kilo verenler, uygulama tarafından tebrik ediliyor. Ancak kilo veremeyenlere uygulamanın algoritmasında yer alan 2000’in üzerindeki sinir ifadesinden rastgele seçilerek kişiye aktarılıyor.

3. Strava

Akıllı saat için hangi uygulama diyenler için Strava’yı önerebiliriz. Spor tutkunları için çok kullanışlı olan Strava şu performansların kaydedilip paylaşılmasını sağlıyor;

Bisiklete binme,

Yüzme,

Koşma,

Yürüme,

Strava, açık hava sporları için kullanılan bir uygulamadır. Strava kullanıcılarına arkadaşlarını takip etme imkanı sunuyor. Takip ederek birbirlerinin motivasyonunu artırıyor. Aynı zamanda kullanıcılar spor aktivitelerinde birbirleriyle rekabette edebiliyorlar. Strava’yı akıllı saatinize yükleyerek antrenmanlarınızdaki performanslarınızı daha kolay takip edebilirsiniz.

4. WhatsApp

Popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp’ı akıllı saatlerinize yükleyerek mesajlarınızı hızlıca okuyup cevaplayabilirsiniz.

Akıllı saatinize yüklediğiniz uygulama sayesinde arama bildirimlerinizi saatle kolayca yönetebilirsiniz. Böylelikle devamlı cep telefonunuzu elinizde bulundurmak zorunda kalmazsınız.

5. Spotify

Akıllı saatler için en iyi uygulamalar arasında yer alan Spotify, podcast ve müzik yayın hizmeti veriyor. Dünya çapında bir uygulama olan Spotify’i akıllı saatinize entegre ederek müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca çalma listelerinizi de yönetebilirsiniz. Bu sayede telefon elinizde değilken dahi hem favori şarkılarınıza hem de podcast’lerinize erişebilirsiniz.

6. Bring

Akıllı saatlerde kullanılan uygulamalardan biri de Bring’tir. Bu uygulamayı akıllı saatlerinize yükleyip kendinize özel alışveriş listesi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda oluşturulan alışveriş listenizi paylaşabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş özelliklere sahip olan Bring, kullanıcı dostudur. Bring’in dikkat çeken özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Ürün ekleme,

Kategori düzenlemeleri,

Not hazırlayıp bırakmak,

Fiyat takibi,

7. Flipboard

Akıllı saatlerde kullanılabilecek uygulamalardan olan Flipboard, kullanıcılarının ilgi alanlarını dikkate alarak kişiselleştirilebilir haber akışı sunuyor. Flipboard, aslında bir içerik okuma uygulamasıdır.

Flipboard; blog, haber sitesi ve sosyal medya platformlarındaki hesaplar gibi çeşitli online kaynaklardan içerikleri alıyor. Akabinde alınan içerikleri düzenleyip kullanıcılarına sunuyor.

8. Glympse

Glympse uygulaması kullanıcılarının gerçek zamanlı olarak konum paylaşmasını sağlıyor. Glympse sayesinde insanlar anlık konum bilgilerini esnek şekilde takip edip paylaşabilirler. Konum paylaşıldıktan sonra bilgiler, haritadan alıcılar tarafından takip ediliyor. Bu bilgileri takip etme işlemi gerçek zamanlı olarak yapılıyor. GPS teknolojisiyle geliştirilen Glympse’in kullanımı çok basit.