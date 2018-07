Off The Road, 4x4 arazi araçları, dev off-road araçları dışında helikopter, tekne de kullanabildiğiniz açık dünya yarış oyunu. Sadece Android değil, mobil platformdaki en iyi off-road yarış oyunu diyebilirim.

Farklı araçları sürdüğünüz, gerçekçi oynanışa ve kaliteli grafiklere sahip üstelik ücretsiz indirip oynayabileceğiniz off-road temalı en iyi yarış oyunu diyebileceğim Off The Road’da birbirinden zorlu challenge’lar sizi bekliyor. Tekneye atlayıp adaları keşfetme, helikopterle uçarken eşsiz manzaraları izleme, yüksek tepelere tırmanma, yük taşıma ve daha saymakla bitiremeyeceğim adrenalin yüklü etkinliklere katılıyorsunuz. Challenge’ları yerine getirirken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Düşme, çarpma vs. sürüşünüzü doğrudan etkiliyor. Gerçekçi hasar sisteminin olması challenge’ları kolayca tamamlamanızı engelliyor.

Off The Road Özellikleri: