Office Life 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Birbirinden farklı konseptlerin yer aldığı bir oyun olan Office Life 3D oyununda ofisteki işleri yapıyor ve zevkli zaman geçiririyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda farklı kontol mekanikleri de yer almakta. Derin bir oyun içeriğiyle de ön plana çıkan oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Eğer ofiste çalışıyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Office Life 3D sizleri bekliyor.

Office Life 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.