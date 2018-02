Öldür Onu, Android platformunda Türk yapımı online savaş oyunu olarak yerini alıyor. Minecraft’ı hatırlatan kaliteli grafiklere sahip oyunda savaşırken hayatta kalmaya çalışıyor, sıralamada birinci olmak için uğraş veriyoruz. Haritada mücadele ettiğimiz oyuncular dünya genelinden rastgele seçilen kişiler olabildiği gibi, oda açıp sadece kendi arkadaşlarımızla da oynayabiliyoruz.

DNZY Games’in Android telefon ve tabletlerde oynanabilen online savaş oyununda piksel karakterler fantastik dünyada buluşuyor. Hayatlarını ortaya koyan birbirinden cesur karakterlerin görünümlerine bakıp aldanmayın; her türlü silahı ustalıkla kullanıyorlar. Öldürmemiz gereken düşman sayısı 4 ancak haritalar fazla büyük olmadığından sürekli karşı karşıya geliyoruz. Öldürdüğümüz her düşman bize seviye atlatıyor. Yan level sistemi mevcut. Ayrıca karakterimizi güçlendiren öğeler de mevcut. Silah tarafında da mağazada onlarca çeşit bizi bekliyor. Her ay gelecek olan yeni güncellemelerle silah, harita ve karakter sayısının artırılacağı da geliştirici tarafından paylaşılmış.

Oyunun kontrol sistemi de oldukça başarılı. Ekranın soluna yerleştirilmiş joystick ile karakterimizi yönlendiriyor, ortadaki kutucuklardan silahımızı (birinci, ikinci silahın yanında bıçak mevcut) seçiyor, sağdaki butonla da aksiyona giriyoruz. Sol üstte de kaçıncı seviyede olduğumuz gösteriliyor.