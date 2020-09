Omega Legends (Android), PUBG Mobile, Fortnite’dan sonra ortaya çıkan battle royale oyunlar arasında. Yakın gelecekte geçen bilim kurgu battle royale shooter oyunu Omega Legends, sadece Google Play değil App Store’da da kaliteli mobil oyunlara imzasını atan IGG.com'a ait. Yüze kadar oyuncunun katılabildiği arenalarda tek başınıza savaşabilir veya arkadaşlarınızla takım oluşturabilirsiniz. Düşmanları nasıl avlayacağınızsa size kalmış; ister gizlice yaklaşın isterseniz de korkusuzca çarpışın! Hayatta kalan son kişi olmak için ne gerekiyorsa yapın!

Battle royale oyunda farklı oyun stillerine uyum sağlayan eşsiz yeteneklere sahip kahramanların yerine geçiyorsunuz. Doğru ellerde her kahraman savaş alanına hakim olabilir. Gizlilik odaklı, ani saldırılar, savunmaya dayalı oyun veya iyileştirme… Her zaman stratejinize uyan geliştirilebilir bir kahramana sahipsiniz. Her maçta üstünlük kazanmak için uygun anlarda kahramanların yeteneklerini kullanın. Büyük ölçekli, sürekli değişen haritalarda çok oyunculu savaşlara girin. Çok sayıda düşman olunca silah çeşitliliği de fazla oluyor. Her biri benzersiz atış deneyimi sunan farklı özelliklerde gerçek silahlarla birebir görüntüde çok çeşitli ateşli silahlar arasından seçim yapın.

Omega Legends, çoğu cihazda sorunsuz oyun sağlamak için optimize edilmiş. Hile karşıtı sistem ve silah satışının olmaması oyuncuların adil bir maç yapmasını sağlıyor. Maç demişken, eşleşme son derece hızlı ve direkt herhangi bir oyuna girebildiğiniz gibi özel odalar oluşturarak arkadaşlarınızla takımlı oynayabiliyorsunuz.

Omega Legends Android Battle Royale Oyun İndir