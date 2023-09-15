Apex Legends FPS Artırma Nasıl Yapılır?

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen popüler battle royale oyununda kasma ve donma problemleriyle karşılaşan oyuncular, Apex Legends FPS artırma yollarının neler olduğunu merak ediyor çünkü bu sorunlar, oyun deneyimini doğrudan olumsuz etkiliyor.

Bu rehberde en iyi battle royale oyunları arasında yer alan Apex Legends'ta kasma sorunu için uygulanabilecek çözüm yollarını sıraladık. Eğer siz de böyle bir problemle karşılaştıysanız rehberimizde bulunan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Apex Legends FPS Artırma Yöntemleri

Grafik ayarlarını düşürün.

Güç modunu değiştirin.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Arka plandaki gereksiz programları kapatın.

Antivirüs ile virüs taraması yapın.

Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.

Donanımı yükseltin.

Apex Legends donma sorunu için uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Grafik Ayarlarını Düşürün

Apex Legends kasıyor sorunu için ilk olarak oyunun grafik ayarlarını düşürmeyi deneyin çünkü bilgisayarın donanımı, mevcut grafik ayarlarıyla oyunu çalıştırmakta zorlanıyor olabilir. Ayarlar sayfasındaki "Video" sekmesinden grafik ayarlarını düşürebilirsiniz.

Güç Modunu Değiştirin

Oyunu dizüstü bilgisayar üzerinden oynuyorsanız güç modunu değiştirin. Bilgisayar "pil tasarrufu" modunda olabilir. Bu, oyunlarda performans problemine yol açabilir. Apex Legends FPS yükseltme işlemi için görev çubuğundaki pil simgesine tıklayın ve "En iyi performans" modunu seçin. Güç modunun isimleri, bazı bilgisayarlarda farklı olabilir.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Apex Legends donuyor sorunu için uygulanabilecek yöntemler arasında ekran kartı sürücüsünü güncellemek de yer alıyor. Bunun için AMD, NVIDIA veya Intel'in resmî web sitesini ziyaret edebilir ve ekran kartınıza uygun sürücüyü indirip yükleyebilirsiniz.

Bu adımları uygulamak yerine driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar, bilgisayardaki güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve güncelleme işlemini gerçekleştirir.

Arka Plandaki Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi aracını açın. Görev Yöneticisi üzerinden arka planda çalışan gereksiz programları bulun. Tespit ettiğiniz gereksiz programın üzerine sağ tıklayın ve ardından "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Antivirüs ile Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, performans sorununa neden olabilir. Bu da oyunlarda kasma ve donma gibi problemlerin yaşanmasına yol açar. Antivirüs programı ile virüs taraması yaparak sistemde zararlı yazılım olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin

Aşırı ısınan bilgisayarda performans problemiyle karşılaşılabilir. Bu nedenle bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin. İşlemci sıcaklığı ölçme programı ile sıcaklık değerlerini öğrenebilirsiniz.

Donanımı Yükseltin

Apex Legends FPS yükseltme yolları arasında donanımı yükseltmek de bulunuyor. Daha güçlü donanım bileşenleri satın alarak FPS değerlerinin yükselmesini sağlayabilirsiniz. Böylece kasma ve donma gibi problemleri de düzeltebilirsiniz.

Bu rehberde Apex Legends kasıyor, çözümü nedir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, popüler battle royale oyununda FPS değerlerinin yükselmesine yardım edebilir.