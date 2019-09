Oxford Dictionary of English uygulaması ile Android cihazlarınızda kapsamlı bir İngilizce sözlüğe sahip olabilirsiniz.

Kapsamlı bir İngilizce sözlük uygulaması olan Oxford Dictionary of English 350 bin kelime, sözcük öbeği ve anlamları nı sizlere sunuyor. Aradığınız her kelimeyi detaylı olarak inceleyebileceğiniz Oxford Dictionary of English uygulamasında çeşitli telaffuzlara sahip 75 bin kelimenin sesli telaffuzlarını da bulabilirsiniz.

Öğrenciler, akademisyenler ve kapsamlı bir sözlüğe ihtiyaç duyan herkesin kullanabileceği Oxford Dictionary of English uygulamasında akıllı arama özelliği sayesinde aradığınız kelimeyi tahmin ederek bulunması kolaylaştırılıyor. Cihazınızın kamerasını kullanarak bir tabela veya kağıttaki sözcükleri tanımlayabileceğiniz uygulamada kelime dağarcığınızı geliştirmenize yardımcı olacak özellikler de sunuyor. Premium planına geçerek daha fonksiyonel özelliklere sahip olabileceğiniz Oxford Dictionary of English uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.