

İngilizce öğrenmeden önce İngilizce seviyenizi ölçmek en önemli konulardan biridir. Çünkü İngilizce seviyenizi ölçmeden nasıl bir yol izleyeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Birçok internet sitesi veya dil öğrenme uygulamaları, kullanıma sunulmadan İngilizce seviyenizi ölçmek ister. Fakat kiminde İngilizce seviyeniz B1 seviyesinde iken kiminde A1 çıkabilir. Bunun en büyük sebebi kiminin oldukça basit sorular sorması kiminin ise oldukça zor sormasından kaynaklanır.

İngilizce seviyenizi ölçmenin en iyi yolu TOELF ya da IELTS sınavlarına girmektir. Bu sınavlar diğer sınavlara göre daha zordur ama tüm dünyada dil seviyenizin belirlendiği geçerlilik sertifikaları vermektedir. Yani bu kurumların sınavlarından aldığınız belgeler sizin tüm dünya üzerinde konuşabildiğiniz dil seviyesini belirlemektedir. Birçok şirket dil seviyenizin olduğunu kanıtlamak için bu kurumlardan aldığınız puanlara bakmaktadır. Ancak bu sınavlar Türkiye üzerinde oldukça pahalı sınavlardır ve hazırlanma süreci bir o kadar zordur. Bu yüzden bu sınavlara girmeden önce oldukça iyi hazırlanmış olmanız gerekir. Peki ya doğru sonuç verebilecek ücretsiz İngilizce seviyesi nasıl ölçülür?

Ücretsiz İngilizce Seviyesi Nasıl Ölçülür?

Birçok ingilizce seviye ölçme platformu bulunmaktadır ve bunların bir çoğu doğru sonuçlar verememektedir. Çünkü bazıları o kadar basit sorular sormaktadır ki birçok kişinin herkesin İngilizce seviyesi yüksek olabilir. Aşağıda bulunan platformlardan İngilizce seviyenizi ölçmek isterseniz doğru sonuçlara yakın sonuçlar alabilirsiniz.

Ücretsiz İngilizce Seviyenizi Ölçebileceğiniz Platformlar

EnglishScore

Cambridge English

Oxford Online English

EnglishScore

BRITISH COUNCIL tarafından hazırlanan uygulamanın web siteside mevcut. Ancak İngilizce seviyenizi en iyi şekilde ölçmek istiyorsanız BRITISH COUNCIL’un EnglishScore uygulamasını sizlere tavsiye edebiliriz. Uygulamaya giriş yaptığınızda ilk olarak mesleki İngilizce, seyahat, öğrenci ya da TOELF gibi sınavlar için hazırlanıp hazırlanmadığınızı, kısaca ne için İngilizce kullanacağınızı soruyor. Bu sayede sizin için 30 ile 40 dakika arası bir teste sokuyor.

Uygulama İngilizce seviyenizi ölçtüğünüzde sertifika da vermekte. Ancak sertifika alabilmek için kameranızın açık olması gerekiyor. Eğer sınav esnasında kamera sizi göremez ise sınavı otomatik olarak durduruyor. Uygulama içerisinde speaking, writing gibi bölümlerde mevcut. Söylemekte fayda var burada seviyenizi ücretsiz bir şekilde ölçebiliyor olsanız dahi sertifika almak için ücret ödemeniz gerekmekte. Ancak bu serfitikanın TOELF, IELTS gibi sınavların yerine geçmediğini hatırlatmak isteriz.

Cambridge English

İngilizce seviyenizi ücretsiz bir şekilde ölçmek istiyorsanız en doğru cevabı gösterecek web sitelerinden biri de Cambridge English’dir. Bu web sitesi sayesinde yine diğer uygulamalarda olduğu gibi ne için seviyenizi ölçmek istediğinizi seçebilirsiniz. İlgili bağlantıdan Cambrigde English platformuna gidebilirsiniz.

Oxford Online English

Dinleme, okuma, kelime ve dil bilgisi testleri yapabileceğiniz web sitesi, İngilizce seviyesi ölçmek için en popüler platformlardan biridir. İngilizce seviyenizin ne olduğunu öğrenmek için bu web sitesini ziyaret edip doğru sonuçlara yakın sonuçlar alabilirsiniz.

İngilizce dünya üzerinde en çok kullanılan ve kabul gören diller arasında bulunmaktadır. Bu nedenle yeni bir dil öğrenmek yeni bir hayatı öğrenmek demektir.

Bu içeriğimizde ücretsiz İngilizce seviyesi nasıl ölçülür öğrenmiş olduk. Sizler İngilizce seviyesinizi ölçmek için hangi platformları kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.