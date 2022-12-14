İngilizce her geçen gün gittikçe popülerleşiyor. Bu nedenden ötürü İngilizce nasıl öğrenilir? Adlı birçok makale, video ve taktik ortaya çıkıyor. Ancak İngilizce öğrenirken kelime anlamları birbirine karışmakta. Örneğin: İngilizce de birçok kelime birden fazla anlama gelebilmektedir.

Bu durum Türkçe için de geçerli mesela yüz ifadesi hem yüz anlamına gelirken hem de sayı anlamına gelmektedir. Bu nedenle insanlar İngilizce sözlüklere yönelmektedir. Biz de sizler için en iyi ingilizce sözlük uygulamalarını bir araya getirdik. Gelin birlikte en iyi İngilizce sözlük uygulamaları neler? Detaylıca bakalım.

En İyi İngilizce Sözlük Uygulamaları

Tureng Sözlük

Reverso

Google Çeviri

Yandex Çeviri

Microsoft Çevirmen

Clickivo İngilizce Sözlük

Tureng Sözlük

En iyi İngilizce sözlük uygulamalarından biri de hiç şüphesiz ve rakipsiz olanlardan biri de Tureng'dir. Öyle ki birçok İngilizce öğretmeninin sizlere sözlük olarak kullandıracağı uygulamalardan biridir. Google ve Yandex'e göre daha iyi çeviriler yapan uygulama aynı zamanda bir kelimenin birden fazla ifadesini karşınıza çıkarmaktadır.

Reverso

Daha çok cümleleri çevireceğiniz uygulama aynı zamanda İngilizce kelimeleri çevirmenizde de kullanılabilecek en popüler İngilizce sözlükler arasında yer almaktadır.

Google Çeviri

Bu listede olmazsa olmaz dediğimiz sözlüklerden biri de Google Translate'dir. Dünyanın en popüler İngilizce sözlüklerinden biri olan Translate ne kadar iyi çeviriler yapabilse de bir o kadar yanlış da yapmaktadır.

Yandex Çeviri

Birçok kişinin söylemine göre Türkçe için çevirilerde başarılı olan en iyi sözlüklerden biri de Yandex'tir. Tabi bu durum birçok kişinin deneyiminden meydana gelmektedir.

Microsoft Çevirmen

Bing olarakta bilinen uygulama yine en çok sevilen ve kullanılan İngilizce sözlükler arasında yerini almaktadır.

Clickivo İngilizce Sözlük

Basit ve kullanışlı arayüzü sayesinde bir İngilizce sözlük uygulamasında istediğiniz kelimeleri kolay ve hızlı bir şekilde çevirebilir kelimelerin diğer anlamlarını öğrenebilirsiniz.

Sözlük Ne Demek?

Sözlüğe ihtiyacınızın olduğunu her zaman duymuştursunuz. Peki, sözlük ne demek? Niçin ihtiyacınız var? Sözlük kısaca bir dilde kelimelerin farklı ifadelerinin neler olduğunu söylemektedir. Bir kelimenin anlamını ve diğer anlamlarını en iyi sözlüklerden öğrenebilirsiniz.

Hatta Türkçe'de bile binlerce kelime olmasına rağmen hepsini bilemeyebilirsiniz. Burada devreye TDK'nin sözlük uygulaması girmektedir. Eğer bilmediğiniz Türkçe kelimelerin anlamını öğrenmek istiyorsanız Türkçe sözlük olarak kullancağınız ilk platform TDK sitesidir. İngilizce ve Türkçe için ise yukarıda belirttiğimiz uygulamalardan birini kullanabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Birçok uygulama üzerinden en iyilerini düşünecek olursak Tureng ve Reverso en iyisi diyebiliriz. İngilizce'de birçok anlam olduğu için %99'a varan doğrulukta anlamları veren uygulamalar arasında yer alır.

Bu içeriğimizde en iyi İngilizce sözlük uygulamalarını sizler için derledik. Peki, sizler bu listede hangi uygulamaların yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca İngilizce öğrenmek için en iyi kelime uygulamalarına göz atmanızı tavsiye ederiz.