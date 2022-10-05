Gezegenimizin en popüler dili İngilizce olarak geçmekte. Bunun altında tarihte Britanya’nın dünyanın 4 bir tarafına yayılması yatmakta. Bugün İngilizlerin yerine dünyayı başka milletler işgal etseydi çok büyük ihtimal o dil konuşulacak olacaktı! Kısa bir bilginin ardından İngilizce dinleme nasıl yapılır? İngilizce dinleme platformları neler? Gelin, birlikte bakalım.

İngilizce Dinleme Nasıl Yapılır?

İngilizce nasıl öğrenilir? Daha önce yazımızda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Eğer siz de ücretsiz ingilizce seviyenizi ölçtükten sonra İngilizce öğrenmeye başlamış ve dinleme noktasına gelmişseniz. İngilizce dinlemede zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Gerçekten de iyi bir şekilde İngilizce öğrenmek istiyorsanız dinleme yapmak zorundasınız.

İngilizce dinleme yaparken basit düzeyde podcast, video veya müziklerden başlamanız gerekmektedir. Bunun nedeni ise direk olarak üst seviyede hızlı bir İngilizce dinleme yapmanın pek bir yararı olmaz.

İlk olarak sizler için listelediğimiz platformlardan seviyenize göre istediğiniz bir konuyu seçip o konuyu dinlemeye başlamanızı ve dinleme sırasında bazı yerlerde dinlemeyi durdurmanız İngilizce listening ne anlatıyor? Konuşmanız veya bir kağıda yazmanızı tavsiye ederiz. İlk başta durdurarak bu işleme başladığınızda göreceksiniz ki ilerleyen dönemlerde çok iyi bir dinleyici olabilirsiniz.

İngilizce Dinleme (Listening) Platformları

National Geographic

British Council

Spotify

Podcastsinenglish

YouTube

Belgesel meraklılarının en çok uğradığı kanal National Geographic, aynı zamanda bilgilerini podcast olarakta kullanıcılara sunuyor. Web sitesini ziyaret ettiğiniz vakit karşınıza birçok konuda dinleme çıkmakta. Merak ettiğiniz konuları listeden seçip ücretsiz ingilizce listening yapabilirsiniz.

Mobil uygulaması üzerinden ücretsiz İngilizce seviyenizi de ölçebileceğiniz British Council, İngilizce öğrenmede en çok faydalı olan web siteleri arasında yer almaktadır. Sevdiğiniz konular üzerinde İngilizce dinleme yapabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

Spotify

Dünyanın en çok müzik ya da podcast dinlenen platformunda birçok seviyede İngilizce podcast dinleye bileceğinizi biliyor muydunuz? Spotify’da birçok İngilizce dinleme platformları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

Ücretsiz İngilizce listening yapmak isteyen takipçilerimizi buraya alabiliriz. Birçok konuda ve seviyede İngilizce dinleme yapabileceğiniz web sitesi A1 seviyede ingilizce dinlemek isteyenler için birebir diyebiliriz.

YouTube

Elbette ücretsiz İngilizce dinleme yapmak isteyen kullanıcılar YouTube’u ziyaret edecektir. Canlı yayınlarda İnglizce yapabileceğiniz YouTube kanalları aynı zamanda sohbet kısmında aktif olarak insanlarla konuşmanıza yarıyor. İngilizce listening yapabileceğiniz Youtube kanalı ise aşağıdaki gibidir.

Bu içeriğimizde İngilizce dinleme nasıl yapılır? Adlı soruya cevap verdik. Sizler dinleme yaparken neleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.