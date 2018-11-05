Pepi Tales: King’s Castle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğniiz harika bir eğitici rol yapma oyunudur. Çocukların yakından ilgilenebileceği oyunda farklı karakterler ve senaryolar yer alıyor. Masal gibi bir oynanışa sahip olan oyunda hem eğlenceli vakit geçirebiliyor hemde eğitici içeriklerle muhatap olabiliyorsunuz. Oyuncaklar, sevimli hayvanlar ve daha pek çok fantastik içeriğe sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Eğlenceli ve güvenli bir oyun olarak nitelendirebileceğim Pepi Tales: King’s Castle mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Gizli odalar ve anahtarları bularak ilerleyebileceğiniz oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 50'den fazla silah ve 30'dan fazla karaktere sahip olan oyunda keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz. Renkli atmosferiyle de ön plana çıkan Pepi Tales: King’s Castle oyuntunu sakın kaçırmayın.

Pepi Tales: King’s Castle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.b