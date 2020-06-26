Tamamen eğlence yüklü bir sanal dünyaya ev sahipliği yapan PK XD beğenileri toplamaya devam ediyor.

İki farklı mobil platformda macera oyunları arasında yer alan PK XD’de oyuncular kendi avatarlarını oluşturacak, evlerini inşa edecek, birbirinden farklı arkadaşlarla tanışma fırsatı elde edecekler.

Detaylı içeriklerin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular birbirinden farklı maceralara da katılma fırsatı elde edecekler. Açık bir dünya oyunu olarak karşımıza çıkan yapım da oyuncular eğlenceli sosyal aktivitelere katılacak ve keyifli zaman geçirecekler.

Çeşitli mini oyunlar ile arkadaşlarımıza meydan okuyabileceğimiz oyun da zengin ve geniş bir evreni inşa edecek, sanal pet’i geliştirebilecek ve eğlenceli anlar geçirebileceğiz.

Oyuncuların hayallerindeki evi tasarlamalarına ve yaratmalarına da imkan veren başarılı yapım milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.