Mobil platformda oyunculara birbirinden kaliteli oyunlar sunan ve sunmaya devam eden Kwalee Ltd Police Pursuit ile yine başarılı işlere imza atıyor.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve iki farklı mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam eden Police Pursuit ile polislerden kaçacak ve onlardan kurtulmanın yollarını arayacağız. Oldukça basit ve bir o kadar da eğlenceli anlar yaşayacağımız oyunda kolay kontroller eşliğinde peşimizdeki polisleri etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Basit ve zevkli oynanış eşliğinde mobil alanda oyunculara kilitli onlarca farklı araç sunan yapım, verilen görevleri yerine getirerek kilitli olan araçlara erişebilecekler. Çılgınca artan tempo eşliğinde oyunculara sağa sola hareket ederek çarpışmalara ve patlamalara neden olacaklar.

Yapım Google Play’de 4.8 inceleme puanına sahip.