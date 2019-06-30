20. yüzyılın başlarına giderek sıfırdan bir kasaba inşa edebileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılarak birçok zorlu görev üstleneceğiniz Polynesia Adventure, mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, kendi kasabanızı ve çiftliğinizi inşa ederek çeşitli alanlarda üretim yapmak ve ticarete atılarak kazanç sağlamaktır. Harita yardımı ile yeni yerler keşfedebilir ve bu yerlere saldırılar düzenleyebilirsiniz. Bu sayede kasabanızı daha da geniş bir alana yayabilir ve yeni kaynaklar edinebilirsiniz.

Kasabanızda taş ocakları ve demir madenleri kurarak hammadde ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Altın gibi kıymetli madenler çıkartarak ekonominizi büyütebilir ve yeni malzemeler satın alabilirsiniz. Düşman saldırılarından korunmak için güçlü bir ordu kurmalı ve çeşitli savaş aletleri yapmalısınız.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Polynesia Adventure, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.