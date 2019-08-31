Unutmamanız gereken şeyleri Post-it uygulamasına ekleyebilir ve hatırlatmalar alabilirsiniz.
Post-it uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda çeşitli notlarınızı kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Bir şeyleri unutmamak için evde veya ofiste etrafa yapıştırdığımız yapışkanlı kağıtlar ya da post-it’ler, önemli işleri hatırlamamızda büyük kolaylık sağlıyor. Bu yapışkanlı kağıtların öncüsü olarak bilinen marka 3M’in geliştirdiği Post-it uygulaması, aynı işlemi akıllı telefonlarınızda da gerçekleştirmenize olanak tanıyor.
Duvara, dolaba, masaya veya herhangi bir yere not kağıdı yapıştırıyormuş gibi uygulama içerisinde de notlarınızı kaydedebileceğiniz Post-it uygulamasında kamera ile not çekebiliyor ve hatırlatıcılar ekleyebiliyorsunuz. Not panonuzu arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz Post-it uygulamasında PowerPoint, Excel, PDF, Dropbox ve daha fazla uygulamaya da aktarabiliyorsunuz. Aynı anda 200’den fazla post-it notu yakalayabileceğiniz Post-it uygulamasında, notlarınızı güçlü düzenleme araçlarını kullanarak değiştirebilir ve düzenleyebilirsiniz.