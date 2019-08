Post-it uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda çeşitli notlarınızı kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Bir şeyleri unutmamak için evde veya ofiste etrafa yapıştırdığımız yapışkanlı kağıtlar ya da post-it’ler, önemli işleri hatırlamamızda büyük kolaylık sağlıyor. Bu yapışkanlı kağıtların öncüsü olarak bilinen marka 3M’in geliştirdiği Post-it uygulaması, aynı işlemi akıllı telefonlarınızda da gerçekleştirmenize olanak tanıyor.