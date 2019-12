Project War Mobile, üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan nişancı aksiyon oyunu.

Android platformuna özel çıkış yapan Proje Savaşı Mobil (PWM), hikaye moduna ağırlık veren TPS oyunu. Zombili hayatta kalma oyunu SCUM’ı oynadıysanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım. Grafiklerin kalitesi yeni nesil mobil oyunlara kıyasla çok iyi değil ancak atmosfer güzel hazırlanmış. Dışarıdan bakmalı ateş etmeli hızlı tempolu mobil oyunları seviyorsanız, Project War Mobile’ı oynamalısınız.

Uzaylı, yaratıklı, zombili filmleri sevenlerin başında vakit geçireceğini düşündüğüm Project War Mobile Türkçe adıyla Proje Savaşı Mobil, geliştiricileri tarafından gelecek nesil online shooter aksiyon oyunu olarak tanımlanıyor ancak grafikler ve animasyonlar günümüzün en iyi TPS oyunlarının gerisinde. Oyunda 7. Sanctum tarafından genetik olarak yetiştirilmiş ve oluşturulmuş, ölümsüzlerin sırrını çözen bir oyuncunun yerine geçiyorsunuz. Dünya genelinde online oyunculara karşı sıralamalı maçlarda savaşıyor, 1 numara olmak için mücadele veriyorsunuz. Her birinde 4 kişinin bulunduğu 2 takımın mücadele ettiği klasik takımlı ölüm maçı, 8 oyuncunun üstünlük sağlamaya çalıştığı tek oyunculu mod dışında birçok oyun modu sizi bekliyor. 40 oyuncuya kadar online arkadaşlarınızla kendi klanınızı oluşturabiliyorsunuz. PvE bölümlerini tamamlayarak eşsiz öğelerin sahibi oluyorsunuz. Karakterinizi kask, yelek, çanta ve kıyafet gibi farklı ekipmanlarla kişiselleştirebiliyorsunuz. Her ekipman karakterinize farklı görünüm kazandırmakla kalmıyor, rakiplerinize karşı avantaj sağlıyor. Her silahın da kendi has özelliği var. Susturucu takabiliyor, şarjörü değiştirebiliyor, dürbün takıp çıkarabiliyor, bunlar gibi pek çok özelleştirme yapabiliyorsunuz.