MSI Afterburner FPS Gösterme Nasıl Yapılır?

MSI Afterburner FPS gösterme dahil olmak üzere pek çok işlev sunuyor. Bu sayede video oyunu oynanırken gerçek zamanlı olarak FPS değerleri kolayca görüntülenebiliyor. Bu yazıda söz konusu bilgiye nasıl erişilebileceğini açıkladık.

Oyuncular, sahip oldukları donanım bileşenlerinin video oyunlarında nasıl bir performans sergilediğini merak edebiliyor. Bilgisayarın içerisinde yer alan donanımın hangi oyunda kaç FPS'e ulaştığını görmenizi sağlayan birçok program bulunuyor. Bunlar arasından MSI Afterburner ön plana çıkıyor.

Söz konusu yazılım sayesinde anlık olarak FPS değerlerine ulaşabilirsiniz. Eğer herhangi bir oyunda düşük FPS alıyorsanız FPS artırma yöntemlerini uygulayabilirsiniz. Peki, MSI Afterburner'da FPS nasıl gösterilir?

MSI Afterburner FPS Gösterme Adımları

MSI Afterburner programını açın.

Görev çubuğundaki arama kısmına tıklayın.

RivaTuner Statistics Server yazın.

Arama sonuçların söz konusu yazılımı açın.

MSI Afterburner penceresinden dişli çark simgesine tıklayın.

İzleme sekmesine girin.

FPS yazısına tıklayın.

"OSD'de Göster (Bilgi Ekranı)" seçeneğini seçin.

"Grup adını üzerine yaz" seçeneğini seçin bir isim belirleyin.

"Uygula" butonuna basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Oyuna girin.

Video oyunlarında FPS değerlerini görmek için ilk olarak MSI Afterburner programını indirip yükleyin. Yükleme işleminin ardından yazılımı açın. Görev çubuğunda yer alan arama kısmına RivaTuner Statistics Server yazın ve arama sonuçların söz konusu programı görüntüleyin.

MSI Afterburner penceresinin sol kısmında yer alan dişli çark simgesinin üzerine tıklayın.

Yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden İzleme sekmesine girin.

Listeden FPS yazısına tıklayın.

Bir sonraki adımda "OSD'de Göster (Bilgi Ekranı)" seçeneğini seçin. Daha sonra "Grup adını üzerine yaz" seçeneğini seçin bir isim belirleyin. "Uygula" butonuna basın ve hemen ardından "Tamam" butonuna tıklayın. Son olarak bir oyuna girin.

Bu yazıda dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan MSI Afterburner'da FPS nasıl gösterilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilir ve artık oyunlarda gerçek zamanlı olarak FPS değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Oyunlarda FPS değerlerine bakmak için hangi programı tercih ediyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.