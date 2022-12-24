Valorant FPS ve Ping Gösterme Nasıl Yapılır?

Valorant, FPS ve ping gösterme işlemlerinin oldukça kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Peki, popüler video oyunun esnasında FPS ve ping değerlerinin görülebilmesi için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda çoğu oyuncunun merak ettiği soruyu yanıtlayacağız.

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Valorant, 2020 yılının haziran ayında oynaması ücretsiz olarak sunuldu. Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâlle gelen FPS türündeki oyunda iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz.

Çok sayıda karakterin yer aldığı ve her karakterin çeşitli yeteneklere sahip olduğu oyunda FPS ve ping değerlerini anlık olarak görmek isteyebilirsiniz. Başarılı yapım, oyuncuların bu bilgilere erişebilmesine imkân tanıyor. Peki, Valorant'ta FPS ve ping değerleri nasıl gösterilir?

Valorant FPS Gösterme Adımları Neler?

Oyuna girin.

Ayarları görüntüleyin.

Görüntü bölümünü açın.

Nitelikler sekmesine girin.

"İstemci FPS'i" seçeneğini "Sadece Metin" yapın.

FPS türünün başarılı bir örneği olan Valorant'ta ping ve FPS değerlerini gerçek zamanlı olarak görebilmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. İlk olarak FPS değerlerini gösteren özelliği aktif etme işlemi ile başlayalım.

Oyun esnasında çok pratik bir şekilde FPS değerlerini görebilmek için ilk olarak popüler video oyununa girin. Bu işlemin ardından çark simgesinin üzerine tıklayarak ayarlar sayfasını açın. Açılan sayfa üzerinden Görüntü bölümüne girin.

Görüntü bölümünde "Genel", "Grafik Kalitesi" ve "Nitelikler" olmak üzere üç farklı sekme ile karşılaşacaksınız. Bu bölümler arasından Nitelikler sekmesinin üzerine tıklayın. "İstemci FPS'i" isimli özelliğin karşısında "Gizle", "Sadece Metin", "Sadece Grafik" ve "İkisini de Göster" olmak üzere dört farklı seçenek yer alıyor.

Oyun ekranında FPS değerlerini göremediğiniz için muhtemelen "Gizle" seçeneği seçilidir. Eğer "Sadece Metin" seçeneğini seçerseniz oyun ekranında FPS değerleri metin ile gösterilir. "Sadece Grafik" seçeneği ise bu değeri grafik olarak size gösterir.

"İkisini de Göster" seçeneğini seçmeniz hâlinde söz konusu bilgi hem metin hem de grafik olarak gösterilir. Değerlerin ne şekilde gösterilmesini istiyorsanız o seçeneği seçmeniz yeterlidir. Herhangi bir maça girdiğinizde ekranın köşesinde söz konusu bilgi yer alacaktır.

Eğer söz konusu oyun düşük FPS değerleri ile oynatılıyorsa ve bu değeri arttırmak istiyorsanız Valorant'ta FPS arttırma nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz. Rehberde bulunan yöntemler, FPS değerlerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Valorant Ping Gösterme Adımları

Oyunu açın.

Ayarlara girin.

Görüntü bölümünü görüntüleyin.

Nitelikler sekmesine tıklayın.

"Ağ Gidiş Geliş Süresi" kısmını "Sadece Metin" yapın.

Dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oynanan FPS oyununda ping değerlerini anlık olarak görebilmeniz mümkün. Üstelik bunun için herhangi bir üçüncü taraf yazılım kurmanıza gerek de yok. Oyun içerisinden bir özelliği aktif hâle getirerek söz konusu bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ping değerlerini gerçek zamanlı olarak görebilmek için öncelikle Valorant isimli video oyununu açın ve ardından çark simgesinin üzerine tıklayarak ayarlar menüsünü ziyaret edin. Daha sonra Görüntü bölümüne girin. Açılan sayfada yer alan sekmeler arasından Nitelikler sekmesine tıklayın.

Nitelikler sekmesinde çeşitli işlevler ile karşılaşacaksınız. "Ağ Gidiş Geliş Süresi" kısmının karşısında bulunan "Sadece Metin", "Sadece Grafik" ve "İkisini de Göster" seçeneklerinden bir tanesini seçmeniz gerekiyor.

Eğer ping değerinin yalnızca metin olarak gösterilmesini istiyorsanız "Sadece Metin" yazısının yer aldığı butona tıklamanız yeterlidir. Bu adımı uygulamanız hâlinde oyun içerisinde ping değerlerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebileceksiniz.

Eğer çevrim içi tabanlı video oyununda yüksek ping sorunu yaşıyorsanız Valorant'ta ping sorunu çözümü nedir sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Bu yazıda başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan video oyununda ping ve FPS değerlerinin anlık olarak nasıl gösterileceğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak her iki bilgiye de kolayca ulaşabilirsiniz.

Ayrıca FPS türündeki başarılı video oyununa benzeyen yapımların neler olduğunu merak ediyorsanız Valorant benzeri oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.