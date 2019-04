Rage Squad, kavgaların çok hızlı gerçekleştiği ve aksiyon dolu olduğu bir mobil arena kavga oyunudur. Her kahraman bir parça kendine özgün beceriyle dizayn edilir ve kavga içerisinde özelliğini hissettirir. Arenadaki düellolar farklı modlarda düzenlenir. Sıralama sistemi, benzer bir ilerleme seviyesindeki rakiplerin seçimini üstlenecek.

Rage Squad'da her kavga inanılmaz bir deneyim. Dinamik çatışmalar etkileyici darbelerle doludur. Duygular her zaman göz ardı edilmelidir. Tüm Rage Squad kahramanlarının kendine özgü yetenekleri vardır. Her biriyle oynamak yeni bir maceraya yol açar. En sevdiğiniz savaşçıyı seçin ve güçlerini kullanarak ustalık kazanın!

Kalabalıkta öne çıkmak: En sevdiğiniz karakter için benzersiz görünümler ve renkler elde edin. Onları birleştir ve kendi tarzını yarat. Rage Squad'deki her arena benzersizdir ve farklı bir strateji gerektirir Tüm oyun modlarını dene ve en sevdiğin oyununu ya da hepsini oyna.