Randonautica, random (rastgele) ve nautica (gezinme) kelimelerinden adını alan, Joshua Lengfelder tarafından 2020’de indirilmeye açılmış popüler bir mobil oyun. Maceracıların büyük ilgi gösterdiği, YouTube, TikTok, Reddit gibi sosyal ağlarda ilginç videolarına rastlanılan macera oyunu Randonautica, Google Play’den Android telefonlara ücretsiz yüklenebiliyor. Alternatif olarak Randonautica APK indirme linki sunulmuştur.

Randonautica APK İndir

Randonautica nedir? Randonautica uygulaması kullanıcının kendi yaşadığı bölgeyi keşfetmesine ve bulduklarını bildirmesine olanak tanıyan koordinatları rastgele oluşturuyor. Geliştiricilerine göre uygulama, tuhaf şeylerin çekicisidir ve kişinin belirli bir temaya göre belirli koordinatları seçmelerine izin veriyor. Üretilen koordinatlarda tesadüfen, rahatsız edici şeylerin bulunması ve bunun tekrar etmesi uygulamanın popülerliğini artırdı.

Yaratıcılarının Guy Debord’un Derive Kuramı ve kaos teorisinden esinlenildiği iddia ettiği uygulama, kullanıcılarına aralarından seçim yapabildikleri üç tür koordinat sunuyor; çekici (attractor), boş yer (void) ve anormal (anomaly). Uygulamanın özellikle YouTube ve TikTok’ta oldukça popüler, Reddit’te de uygulamanın yaratıcıları tarafından açılmış alt reddit var. Uygulama, Temmuz 2020 itibarıyla 200 milyona yakın kullanıcıya ulaşmayı başardı, bunda Amerika’da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin payı büyük. Emma Chamberlain, YouTube’da yayınladığı videoyla uygulamanın yayılmasını sağladı. Video TikTok’ta da #randonautica etiketiyle 180 milyona yakın görüntüleme aldı.

Polisin bildirdiğine göre, en çok konuşulan olay Seattle’da bir plaja giden bir grup insan, 27 ve 36 yaşlarında biri erkek diğeri kadın olmak üzere iki ceset içeren bir çanta bulmaları oldu. Soruşturma uzun süre devam etti. Ancak uygulamanın yaratıcısı Lengfelder, Randonautica’nın bulmaca benzeri bir temaya sahip olduğunu, olayın şok edici bir tesadüf olduğunu belirtti. Videoların fake yani sahte olduğu söylendi. Ama sosyal ağ platformlarında ardı ardına “tesadüfün bu kadarı!” dedirten tüyler ürpertici görüntüler paylaşıldı.

Randonautica Nasıl Kullanılır?

Randonautica uygulamasını Android Google Play, iOS App Store’dan indirerek kullanabilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra GPS’i etkinleştirmeniz ve içinde seyahat edebileceğiniz yarıçapı ayarlamanız gerekiyor ardından çekici bir yere mi, terkedilmiş boş bir yere mi yoksa normal olmayan muhtemelen tüylerinizin ürpereceği, korkutucu bir yere mi gitmek istiyorsunuz bunu belirliyorsunuz. Çekici yer, dünyanın yüksek konsantrasyonda kuantum noktalarına sahip noktası, bu da alanı önemli kılıyor. Çok düşük konsantrasyonda kuantum noktalarına sahip boş yerin aksine, yani özel ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek bir yer. Anormal, kısaca ikisinin ortasında; düşüncelerden gelen etkiyi ifade eden bir modelin bulunduğu yer. Randonautica, oyunculara maceralarını kaydetme şansı veriyor. TikTok ve YouTube’da birçok meydan okuma (challenge) videosuna rastlayabilirsiniz.