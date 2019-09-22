Reckless Shopper, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olma özelliği taşıyan Reckless Shopper, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Benzersiz karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken zorlu bölümleri tamamlamak. 50'den fazla bölüme sahip olan oyunda bir marketteki gizli nesneleri topluyorsunuz. Son derece keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli bir şekilde oynamanız gereken Reckless Shopper, sizleri bekliyor. Kolay bir oynanışa da sahip olan oyunda zorlukların üstesinden geliyorsunuz.

Reckless Shopper oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.