Ürkütücü parkurlarda ilerleyerek dev canavarlara karşı mücadele edeceğiniz ve zorlu görevler üstlenerek savaşçınızı geliştireceğiniz Reaper, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan sürükleyici bir oyundur.

Göz kamaştıran arka plan görselleri ve çeşitli engellerle donatılmış zorlu parkurları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, karakterinize çeşitli özellikler ve silahlar aktararak karşınıza çıkan tüm canavarları etkisiz hale getirmek ve seviye atlayarak yeni savaş kahramanlarının kilidini açmaktır.

Karakterinizin hareketlerini ezberleyerek düşmanlarınıza yapacağınız hamleleri ıskalamadan tamamlayabilir ve sizi engellemeye çalışan tüm canavarları öldürebilirsiniz.

Sürükleyici hikayesi ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda git gide zorlaşan yüzlerce farklı bölüm ve her bölümde ölümcül tuzaklarla donatılmış birçok parkur yer almaktadır. Ayrıca Karakterinize ekleyebileceğiniz onlarca silah ve özellik bulunmaktadır.

Mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak erişime açılan Reaper, 5 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen bağımlılık yapıcı bir oyun olarak öne çıkıyor.