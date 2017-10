Rise of Empires, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli kurgusu ve zevkli oynanışıyla dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor.

Dünyanın hakimiyetini kazanmak için mücadele verdiğiniz bir oyun olan Rise of Empires, şehirler inşa ederek kendi imparatorluğunuzu genişlettiğiniz bir oyundur. Olağanüstü bir MMO deneyimi sunan oyunda stratejilerinizi konuşturuyor ve reflekslerinizi sınıyorsunuz. Milyonlarca oyuncuyla birlikte gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz oyunda düşmanlarınızın üstesinden gelmelisiniz. Ordularınızı sürekli geliştirmeniz gereken oyunda diğer oyuncularla ittifak kurabiliyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Mükemmel bir strateji mücadelesi olan Rise of Empires, eğitimli ordularla sizleri bekliyor. Farklı askeri birimlerin de yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Diğer oyuncuların topraklarını fethedebileceğiniz Rise of Empires'i sakın kaçırmayın.

Rise of Empires oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.