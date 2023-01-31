Age of Empires Definitive Edition Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Age of Empires Definitive Edition açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde popüler strateji oyununun çalışmamasına yol açan problemi çözebilecek yöntemleri açıkladık.

Forgotten Empires ve Tantalus tarafından geliştirilen Age of Empires Definitive Edition ilk olarak 2018 yılında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği gerçek zamanlı strateji oyununda bazen bazı problemler ortaya çıkabiliyor.

Oyuncuların bir kısmı, Age of Empires Definitive Edition açılmama sorunu ile karşılaşabiliyor. Peki, söz konusu problemin düzelmesini sağlayabilecek yöntemler neler? Bu yazıda çözüm için uygulayabileceğiniz yöntemleri sıraladık.

Age of Empires Definitive Edition Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Virüs taraması yapın.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak kapatın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

Yukarıda Age of Empires Definitive Edition açılmama sorunu için uygulayabileceğiniz yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin ayrıntılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın

Söz konusu problemle karşılaştığınızda uygulayabileceğiniz ilk yöntem bilgisayarı kapatıp açmaktır. Yeniden başlatma işlemi bazı sorunların düzelmesine yardım edebilir. PC'yi yeniden başlattıktan sonra oyunu açmayı deneyin. Eğer sorun düzelmediyse bir sonraki yönteme göz atın.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

Age of Empires Definitive Edition'ı yönetici olarak çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Bunun için oyunun simgesine sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Eğer bu yöntem, sorunu düzelttiyse ve her defasında bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız oyuna sağ tıklayıp "Özellikler" menüsüne tıklayın.

Özellikler menüsünde konumlanan Uyumluluk sekmesini görüntüleyin. "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. İşlemi onaylayıp oyunu çalıştırmayı deneyin.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Bazı zararlı yazılımlar, bilgisayarınızda yüklü olan programların ve video oyunlarının düzgün çalışmamasına yol açabilir. Bu nedenden dolayı antivirüs yazılımı ile virüs taraması yapmayı deneyebilirsiniz. Eğer PC'nizde bir güvenlik yazılımı yüklü değilse en iyi antivirüs programları listesini inceleyebilirsiniz.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Bilgisayarınızda yüklü olan güvenlik yazılımı, oyunun açılmasını engelliyor olabilir. Bu nedenden ötürü antivirüs programını geçici olarak kapatmayı deneyin. Güvenlik yazımını devre dışı bıraktıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Güvenlik Duvarı'nı Geçici Olarak Kapatın

Güvenlik Duvarı'nı devre dışı hâle getirmek için görev çubuğundaki arama kutucuğuna tıklayıp Denetim Masası yazın. Arama sonuçlarından söz konusu aracı açtıktan sonra Sistem ve Güvenlik kategorisini görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümüne girin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğine tıklayın. "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğini seçin. Eğer sorun düzelmezse Güvenlik Duvarı'nı tekrar aktif hâle getirin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

En iyi strateji oyunları arasında yer alan Age of Empires Definitive Edition açılmıyorsa oyunu uyumluluk modunda çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Bunun için oyunun simgesine sağ tıklayın ve Özellikler menüsüne girin. Daha sonra Uyumluluk sekmesini açın.

Bir sonraki adımda "Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin. eski Windows sürümlerinden bir tanesine tıklayın. Uygula butonuna basarak yaptığınız değişikliği onaylayın. Son olarak "Tamam" butonuna basın.

Sürücüleri Güncelleyin

Güncel olmayan sürücüleri güncellemek için Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ni açabilirsiniz. Aygıt Yöneticisi'nden güncel olmayan sürücüye sağ tıklayın ve "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçerek talimatları takip edin. İsterseniz bu işlem için driver güncelleme programları da kullanabilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

Güncelleştirme ve Güvenlik kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna basın.

Güncelleme işlemini gerçekleştirin.

Windowws + I klavye kısayolunu kullanarak ayarları görüntüleyin. Ayarlar penceredeki Güncelleştirme ve Güvenlik kategorisini açın. "Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna tıklayın ve ardından güncelleme işlemini yapın.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

Diğer yöntemler sorunun düzelmesini sağlamadıysa strateji oyununu silip tekrar yükleyin. Oyunu silmek için Denetim Masası'ndan "Program kaldır" bölümünü görüntüleyebilir ve oyuna sağ tıklayıp "Kaldır" seçeneğini seçebilirsiniz. Söz konusu Windows aracını kullanmıyorsanız en iyi program kaldırma araçları listesine göz atabilirsiniz.

Bu yazıda Age of Empires Definitive Edition açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer sorunu farklı bir yöntemle çözdüyseniz aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Age of Empires benzeri oyunlar listesini de inceleyebilirsiniz.