Rise Up, sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçmeyi başaran Türk yapımı balon uçurma oyunu. Zor oynanış sunmasına karşın bir türlü bırakamayacağınız, oynadıkça oynamak isteyeceğiniz eğlence dolu oyun, tamamen ücretsiz. Durakta, toplu taşımada, molada, misafirlikte kısaca her yerde vakit geçirmek için oynayabileceğiniz boyutu ufak, eğlencesi sonsuz bir oyun.

Tek parmak kontrol sistemiyle her yerde telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz süper eğlenceli bir balon uçurma oyunu Rise Up. Uçan balonun patlamaması için çaba sarf ediyorsunuz. Kendiliğinden gökyüzüne yükselen balon engellere dokunduğu an patlıyor. Kalkanınızı kullanarak engelleri temizleyip balona yol açıyorsunuz. Yükseldikçe engellerin sayısı artıyor. Bu noktada refleksler konuşmaya başlıyor. Bu arada sonsuz oynanış hakim. Sağ yukarıdaki seviye gösterilse de oyun sonlanmıyor.

Rise Up Özellikleri: