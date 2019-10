Farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlarca karakterden dilediğiniz yöneterek rakiplerinizle birebir savaşlara yapacağınız ve aksiyona doyacağınız Rogue Dungeon RPG, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, karakterinizi mümkün olduğunca iyi canlandırarak rolünüze adapte olmak ve rakiplerinizi yenerek yolunuza devam etmektir. Online savaşlara katılarak dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan zorlu oyuncularına karşı mücadele edebilir ve ganimet savaşlarına katılabilirsiniz. Karakterinizi geliştirerek dilediğiniz silahları alabilir ve yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız aksiyon dolu bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce farklı karakter ve her karakterin kendine has ilginç özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca kılıç, balta, ok, mızrak ve daha onlarca ölümcül savaş aleti yer almaktadır. Dilediğiniz silahı ve savaşçıyı alarak oyuna başlayabilirsiniz. Mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Rogue Dungeon RPG, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.