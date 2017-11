Rules of Survival, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanındaki gerçek oyuncularla mücadele edebileceğiniz oyunda taktiksel becerilerinizi sınıyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS adıyla bildiğimiz bilgisayar oyununun benzer bir mobil kopyası olarak dikkatimizi çeken Rules of Survival, unutulmaz anlar yaşamanıza olanak sağlıyor. Eğer oyunun orjinal sürümünü oynadıysanız oyuna alışmanız pek zor olmuyor. Orjinal oyunda olan kontrollerin neredeyse tümünü Rules of Survival oyununda da bulabilmek mümkün. Eğlenceli mobil oyunlarınıza da taşımak için mutlaka denemeniz gereken Rules of Survival, sizleri bekliyor. Eğer oyunu bilmiyorsanız oyunu online olarak oynanan bir hayatta kalma mücadelesi şeklinde tanımlamak mümkündür. Büyük bir adada oyuna başlıyor ve evleri gezerek silahlar buluyorsunuz. Ardından geliştirdiğiniz taktiğe göre diğer oyuncularla mücadele ediyor ve birinci olmaya çalışıyorsunuz. Son derece sürükleyici bir atmosfere sahip olan oyunda kelimenin tam anlamıyla heyecanı damarlarınızda hissedebiliyorsunuz. Gerçekçi mücadelelerin yer aldığı Rules of Survival oyununu sakın kaçırmayın. Can sıkıntınızı geçirebilecek mükemmel bir aksiyon oyunu olan Rules of Survival mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Geniş bir savaş arenasına sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. Diğer oyuncularla kıyasıya mücadele etmeli ve reflekslerinizi sonuna kadar kullanmalısınız. Bağımlısı olabileceğiniz bir mobil oyun olan Rules of Survival sizi bekliyor.

Rules of Survival oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.