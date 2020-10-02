Windows 10 Uygulama Kilitleme Nasıl Yapılır? - Son zamanlarda pek çok iş uygulaması bilgisayar tarafında da aktif olarak kullanılmaya başlandı. Buna ek olarak Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi bazı popüler uygulamalar da artık bilgisayarlarda oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ancak arkadaşlarınız ya da aileniz zaman zaman bilgisayarınızı kullanma eğilimindeyse kişisel uygulamalarınızı ve önemli yazılımlarınızı kilit altında tutmak önemli bir detay ve ihtiyaçtır.

Aslında baktığımızda Windows 10 yerleşik bir AppLocker sunuyor ancak bu uygulama yalnızca Enterprise ve Education sürümleri ile sınırlıdır. Eğer bu sürümleri kullanıyorsanız halihazırda bu uygulamadan faydalanabilirsiniz ancak başka bir sürüm kullanıyor olabilirsiniz. Şey, endişe etmenize gerek yok. Nitekim size yardımcı olacak pek çok uygulama kilitleme yazılımı var.

Windows 10'da Uygulamalar Nasıl Kilitlenir?

Bu noktada ihtiyacınız olan ilk şey Folder Guard uygulamasıdır. Uygulamayı hemen yukarıdaki bağlantıyı kullanarak cihazınıza indirebilir ve ardından yükleyebilirsiniz. İlk açtığınızda karşınıza dosyaları ve uygulamaları kilitleyebilmek için bir parola girmenizi isteyen bir ekran gelecek. Ayrıca parolayı unutmanız durumunda bir ipucu ve kurtarma e-postası da ekleyebilirsiniz.

Ardından korunacak klasörü seçmeniz gerekecek. Burada kilitlemek istediğiniz uygulama ya da yazılımın kurulu olduğu klasörü seçmeniz gerekiyor. Yazılımlar genellikle C:/ Program Files ya da C:/ Program Files (x86) klasörlerinde kurulu olur. Eğer uygulama ya da yazılımların tamamını şifrelemek istiyorsanız bu klasörü direkt olarak seçebilirsiniz.

Bu adımların ardından klasör ve dolayısı ile yazılımlar kilitlenmiş olacak. Böylece uygulamaya erişmeye çalıştığınızda uygun izinlerin olmadığını ve şifre girmenizi isteyen bir ekran ile karşılaşacaksınız.

AppLocker ile Uygulama Kilitleme Nasıl Yapılır?

Windows 10 Enterprise ve Windows 10 Education kullanıcıları sistem içerisinde yer alan AppLocker uygulaması ile birlikte cihazdaki belirli bir uygulama grubunu şifreleyebilirler. Bu noktada da adımların oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz. AppLocker temelde bir uygulamanın istenmeyen kullanıcılar tarafından çalıştırılmasını engellemeye sağlayan basit ve kullanışlı bir uygulamadır.

AppLocker ile kilitlenebilecek dosya türleri şu şekildedir:

- .exe ve .com gibi yürütülebilir dosyalar.

- .mst ve .msi gibi yükleyici dosyalar

- .bat ve .js gibi yürütülebilir dosyalar.

- dll dosyaları.

- .appx gibi paketlenmiş uygulama yükleyicileri

'Local Security Policy'i yönetici olarak çalıştırın. AppLocker altında yer alan Executable Rules'e gelin. 'Create Default Rules'e sağ tıklayın. 'Create New Rules'e tıklayın. İzinleri belirleyin. Dosyaları belirleyin. Tamam'a tıklayın.

Tüm bu adımlarla birlikte işletim sisteminde yer alan ve başka kişilerce görüntülenmesini istemediğiniz uygulamaları, yazılımları ya da klasörleri kolayca şifreleyebilirsiniz. Peki siz, oluşturduğumuz bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu rehberde yer alan işlemler sizin işinize yaradı mı ve herhangi bir sorun ya da hata ile karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi ve deneyimlerinizi, varsa tavsiyeleriniz ile birlikte, hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.