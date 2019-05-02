Scorcher, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil yarış oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir yarış oyunu olan Scorcher, engelleri aşıp zorlu parkurlarda becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Bol animasyonu ve renkli görselleriyle görsel bir şölen sunan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oyunda reflekslerinizi çok iyi kullanmalı ve engelleri aşarak parkuru tamamlamalısınız. Farklı araçları kontrol edebileceğiniz oyunda harika bir atmosfer alıyor. Oldukça tempolu bir ortamda geçen oyunda hamlelerinize dikkat etmelisiniz. Farklı kanyonlarda da mücadele edebileceğiniz işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Scorcher sizleri bekliyor.

Scorcher oyununu Android cihazlarınıza ücretli olarak indirebilirsiniz.