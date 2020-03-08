Sharpen Blade

En güçlü kılıcı yarat ve güç için önüne gelen her şeyi kesmeyi dene. Daha fazla eğlence mi istiyorsunuz? Ara verin ve en sevdiğiniz meyveyi mini oyunlar aracılığıyla dilimlemenin yeni yollarını deneyin veya oyuna hakimiyetinizi test edin.

Kıyasıya mücadele edin ve en üst düzey kılıcı yaratarak becerilerinizi arkadaşlarınız karşı skor tahtalarında ve çoklu oyunculukta sergileyin. Meydan okumaya hazır mısınız? Özel Turnuva etkinlikleri için gözünüzü açık tutun ve diğer kılıçlara karşı eşsiz kesme savaşlarına katılın.

Ender bıçaklar ve dövüş okulları dâhil, diğer oyun modlarında kullanabileceğiniz günlük ödüller kazanın. Kılıcınızı kınından çıkarın ve bağımlılık yapan, aksiyonla dolu oyun deneyimi için hazırlanın.



