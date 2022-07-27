Mount & Blade 2 Bannerlord Hileleri

Kılıçlı kalkanlı oyunlar denildiği zaman akıllara ilk gelen yapımlardan birisi olan Mount & Blade 2 Bannerlord, dünyada ve özellikle de ülkemizde çok sevilen bir oyun. Mount & Blade 2 Bannerlord’da hile yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Oyununuzu kolaylaştıran ve çok daha zevkli bir hale getirebilen Mount & Blade 2 Bannerlord hilelerini sizler için derledik. Oldukça işinize yarayabilecek olan bu hileleri bir an önce denemelisiniz.

Mount & Blade 2 Bannerlord Hilelerini Aktif Etmek

Öncelikle Mount & Blade 2 Bannerlord’un bulunduğu dosya dizinini açın.

Ardından “ Configs ” klasörüne tıklayın.

” klasörüne tıklayın. engine.config ismindeki dosyayı not defteriyle açın.

cheat_mode=0 satırını cheat_mode=1 olarak değiştirin.

Kapatırken muhakkak dosyayı kaydedin.

Yukarıdaki işlemleri tamamladığınızda oyununuz artık hile yapmak için hazır durumda. İlgili kodları ve kısa yolları kullanarak Mount & Blade 2 Bannerlord’da hile yapabilirsiniz. Bu kodların ve kısa yolların listesi aşağıda yer alıyor.

Mount & Blade 2 Bannerlord Konsol Komutları

Altın ekle : campaign.add_gold_to_hero #

: campaign.add_gold_to_hero # Seviye atlayın : campaign.add_skill_xp_to_hero

: campaign.add_skill_xp_to_hero Etkileyicilik ekle : campaign.add_influence #

: campaign.add_influence # Ün ekle : campaign.add_renown_to_clan #

: campaign.add_renown_to_clan # Odak noktaları ekleyin : campaign.add_focus_points_to_hero #

: campaign.add_focus_points_to_hero # Tüm Birlik Kimliklerini listeleyin : campaign.give_troops yardımı

: campaign.give_troops yardımı Partinize birlik ekleyin : campaign.give_troops [TroopID] # Örneğin, partinize 10 Imperial okçu eklemek için şunu yazın: campaign.give_troops imperial_archer 10

: campaign.give_troops [TroopID] # Örneğin, partinize 10 Imperial okçu eklemek için şunu yazın: campaign.give_troops imperial_archer 10 Etkin görevleri listele : campaign.listesi_aktif_quests

: campaign.listesi_aktif_quests Şu anki görevi tamamla : campaign.complete_active_quest

: campaign.complete_active_quest Etkin görevi iptal et : campaign.cancel_active_quest

: campaign.cancel_active_quest Hamile çocuk (evli değilse sizi birisine evlendirecek): campaign.conceive_child

Konsolu açmak için ESC’nin altında, 1 tuşunun solunda bulunan “é” tuşuna CTRL ile aynı anda basmanız gerekir. CTRL+é kombinasyonu ile konsolu açtıktan sonra yukarıdaki kodları olduğu gibi girin. Konsol büyük ve küçük harfe karşı duyarlı.

Mount & Blade II: Bannerlord Hile Kısayolları

CTRL + sol tık : Oyuncuyu haritada istediğiniz yere ışınlar.

: Oyuncuyu haritada istediğiniz yere ışınlar. CTRL + H : Oyuncunun canını doldurur.

: Oyuncunun canını doldurur. CTRL + Shift + H : Oyuncunun sürdüğü atın canını doldurur.

: Oyuncunun sürdüğü atın canını doldurur. CTRL + F4 : Düşman ordusundan bir askeri bayıltır.

: Düşman ordusundan bir askeri bayıltır. CTRL + ALT + F4 : Düşman ordusunun tamamını bayıltır.

: Düşman ordusunun tamamını bayıltır. CTRL + F3 : Oyuncuyu bayıltır.

: Oyuncuyu bayıltır. CTRL + F2 : Oyuncunun ordusundan bir askeri bayıltır.

: Oyuncunun ordusundan bir askeri bayıltır. CTRL + Shift + F3: Oyuncunun sürdüğü atı bayıltır.

Mount & Blade 2 Bannerlord hilelerini kullanırken dikkatli olmak lazım. Altın ve seviye atlama gibi hileleri çok fazla kullanırsanız oyun belli bir aşamadan sonra çok kolay olabilir ve bu da sizin oyundan aldığınız keyfi uzun vadede baltalayabilir. Oyunun hileleri tek kişilik modda çalışabildiği için kimseye zararı yok ancak çok fazla hile kullanırsanız sizin oyun deneyiminiz de zarar görebilir.

Hileleri kullanırken dikkat etmeniz gereken bir diğer faktör ise tüm düşman ordusunu bayıltmak ve öldürmek gibi ekranda çok fazla animasyon ve yazı oluşturabilecek hileleri yaptığınızda oyunda hafif bir kasma hissi yaşayabilirsiniz. Hileleri kullanmadan önce Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimlerine bakmayı unutmayın.

Mount & Blade II: Bannerlord hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.