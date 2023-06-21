Mutlaka Bilmeniz Gereken Mount & Blade Warband Hileleri

Mount & Blade oyunları ülkemizde en çok oynanan yapımlardan biri. Hem bize hitap eden bir tür olmasından ötürü hem de geliştiricilerinin Türk olmasından dolayı Mount & Blade oyunları ülkemizde bir hayli sevilir. Mount & Blade Warband’da bu oyunlardan biri. Biz de bu yazımızda sizler için Warband hilelerinden bahsedeceğiz.

İster oyuna yeni başlıyor olun isterseniz de tecrübeli bir Mount & Blade oyuncusu; eğlenmek, güç fantezisi yaşamak, takıldığınız bir yeri geçmek yada vakit öldürmek için Warband hilelerini kullanabilirsiniz. Aşağıda sizler için Warband hilelerinden ve bunları nasıl yapacağınızdan bahsettik. Tahmin ediyoruz ki bu hile kodları çok işinize yararayacak.

Mount & Blade Warband Hileleri Nasıl Yapılır?

Her oyunda olduğu gibi Warband’da da hileleri aktif edebilmek için yapmamız gerekenler var. Oyunu açtıktan sonra "Ayarlar > Oyun" bölümüne girin ve ardından "Hileyi Aç" seçeneğini aktif edin. Artık Warband’da hile yapmaya hazırsınız. Diğer oyunlardan farklı olarak Warband’da hileleri aktif edeceğiniz özel alanlar bulunuyor. Aşağıda hileleri ve hilelerin aktif edilebileceği yerleri sizler için listeledik.

Mount & Blade Warband Hileleri

Karakter Ekranında

[CTRL] + X: 1000 Deneyim Puanı

[CTRL] + W: Silah Kabiliyetini Artırma

[CTRL] + L: Karakterinizin Seviyesini Artırır

Haritada

[CTRL] + Sol Tıklama: Işınlanma

[CTRL] + BOŞLUK Zaman Hızlı Geçer

[CTRL] + T: Tüm Haritayı Açar

Savaş Sırasında

[CTRL] + F4: Düşman Öldürme

[CTRL] + F4: Kendini Öldürme

[CTRL] + [Alt] + F4: Müttefikleri Öldürme

[CTRL] + [Alt] + F4: Tüm Düşmanları Öldürme

[CTRL] + [Shift] + F4: Düşmanın Atını Öldürme

[CTRL] + [Alt] + [Shift] + F4: Tüm Düşmanların Atını Öldürme

[CTRL] + [Shift] + F3: Kendi Atını Öldürme

[CTRL] + [Alt] + [Shift] + F4: Müttefiklerin Atlarını Öldürme

[CTRL] + F5: Karakteri Yapay Zeka Yönetir

[CTRL] + F6: Kaledeki Muhafızları Öldürme

[CTRL] + H: Sağlık

[CTRL] + [Shift] + H: Atın Sağlık Durumu

[CTRL] + J: At Şaha Kalkar

[CTRL] + F9: Zamanı Yavaşlatır

[CTRL] + F11: Oyunu durdurur

Mount & Blade Warband hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Mount & Blade Warband hilelerinden favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.