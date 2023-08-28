ZTE Blade V40 Design Özellikleri ve Fiyatı

Vodafone’un ‘Yanımda’ uygulamasında satışa çıkarılan ZTE imzalı ürünlerin bir çoğu Nubia markası ile karşımıza çıkıyor. Bunların haricinde Blade V40 Design da Vodafone Her Şey Yanımda sayesinde artık Türkiye’de de satın alabileceğiniz akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

Bu yazımızda sizin için ZTE Blade V40 Design ürünün teknik özelliklerini, fiyatını ve avantajlarını sıralıyoruz. İşte, Vodafone’un Türkiye’ye getirdiği ZTE markalı Blade V40 Design ve özellikleri!

ZTE Blade V40 Design Özellikleri

ZTE Blade V40 Design’ın özelliklerine baktığımızda 2022 yılında çıkan son derece güçlü bir bataryaya sahip olduğunu görüyoruz.

Bataryanın yanı sıra ekran özelliklerinin de gelişmiş olması ve iyi bir işlemciye sahip olması cihazın oyun deneyimi açısından yüksek performans sunduğuna dair ipuçları veriyor.

Peki bu cihazın diğer teknik özellikleri neler? Tek tek sıralıyoruz:

Ekran: 6.75 inç 720 x 1600 px IPS LCD Ekran

90 Hz yenileme hızına sahip dokunmatik ve çentikli ekran

6000 mAh batarya

4 GB RAM

128 GB Dahili hafıza

4’lü arka kamera sistemi 48 + 2 + 2 MP

Full HD Video

8 MP Ön kamera

Cortex A75 İşlemci

USB Type C ile hızlı şarj

Boyut: 168 x 77.5 x 9.4

Ağırlık: 214.3 gram

ZTE Blade V40 Design Fiyatı

Vodafone Yanımda uygulamasının ‘Her Şey Yanımda’ bölümünde ZTE markasını aradığınızda ürünler sizin için sıralanıyor. Bazen stok durumuna göre listelemelerde eksiklikler görülebiliyor.

ZTE Blade V40 şu an stokta olmadığı için Türkiye’deki güncel fiyatını ancak stoklar güncellendiğinde paylaşabiliyor olacağız.

Amerika’da ise cihazın yaklaşık 160 dolar gibi bir fiyata satıldığı biliniyor. Güncel kura göre hesaplandığında 4 bin 246 TL’ye denk gelen bu fiyat vergiler eklendiğinde yükseliyor.

Vodafone’dan ZTE Blade V40 Design’ı almak isteyenlerin Vodafone Yanımda uygulamasına giderek ‘Her Şey Yanımda’ sekmesine geçmesi ve ilgili modele ilişkin arama yapması yeterli oluyor.

Bu işlemlerin ardından eğer yeterli stok varsa ZTE Blade V40 cihazını daha detaylı bir şekilde inceleyebilir ‘sepete ekle’ dedikten sonra ödeme adımlarını izleyerek internet üzerinden yeni akıllı telefonunuzu sipariş edebilirsiniz.