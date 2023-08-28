ZTE Blade V40 Design Özellikleri ve Fiyatı
Vodafone'dan alabileceğiniz ZTE markaları akıllı telefon modellerinden birisi: ZTE Blade V40'ı yakından tanıyın. İşte, ZTE Blade V40 hakkındaki tüm detaylar!
Vodafone’un ‘Yanımda’ uygulamasında satışa çıkarılan ZTE imzalı ürünlerin bir çoğu Nubia markası ile karşımıza çıkıyor. Bunların haricinde Blade V40 Design da Vodafone Her Şey Yanımda sayesinde artık Türkiye’de de satın alabileceğiniz akıllı telefonlar arasında yer alıyor.
Bu yazımızda sizin için ZTE Blade V40 Design ürünün teknik özelliklerini, fiyatını ve avantajlarını sıralıyoruz. İşte, Vodafone’un Türkiye’ye getirdiği ZTE markalı Blade V40 Design ve özellikleri!
ZTE Blade V40 Design Özellikleri
ZTE Blade V40 Design’ın özelliklerine baktığımızda 2022 yılında çıkan son derece güçlü bir bataryaya sahip olduğunu görüyoruz.
Bataryanın yanı sıra ekran özelliklerinin de gelişmiş olması ve iyi bir işlemciye sahip olması cihazın oyun deneyimi açısından yüksek performans sunduğuna dair ipuçları veriyor.
Vodafone ZTE İş Birliği: Türkiye'de Satılan Nubia Ürünleri
Teknoloji alanında dünyaca ünlü Çin markası ZTE’nin ürünleri Vodafone sayesinde Türkiye’ye geliyor. ZTE ve Vodafone arasında yapılan anlaşma bazı seçilmiş ZTE ürünlerini kapsıyor.
Peki bu cihazın diğer teknik özellikleri neler? Tek tek sıralıyoruz:
- Ekran: 6.75 inç 720 x 1600 px IPS LCD Ekran
- 90 Hz yenileme hızına sahip dokunmatik ve çentikli ekran
- 6000 mAh batarya
- 4 GB RAM
- 128 GB Dahili hafıza
- 4’lü arka kamera sistemi 48 + 2 + 2 MP
- Full HD Video
- 8 MP Ön kamera
- Cortex A75 İşlemci
- USB Type C ile hızlı şarj
- Boyut: 168 x 77.5 x 9.4
- Ağırlık: 214.3 gram
Vodafone Yanımda Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?
Vodafone Yanımda açılmıyor, ne yapabilirim sorusunu soran kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde karşı karşıya kaldığınız can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli çözüm yöntemleri bulunuyor.
ZTE Blade V40 Design Fiyatı
Vodafone Yanımda uygulamasının ‘Her Şey Yanımda’ bölümünde ZTE markasını aradığınızda ürünler sizin için sıralanıyor. Bazen stok durumuna göre listelemelerde eksiklikler görülebiliyor.
ZTE Blade V40 şu an stokta olmadığı için Türkiye’deki güncel fiyatını ancak stoklar güncellendiğinde paylaşabiliyor olacağız.
Amerika’da ise cihazın yaklaşık 160 dolar gibi bir fiyata satıldığı biliniyor. Güncel kura göre hesaplandığında 4 bin 246 TL’ye denk gelen bu fiyat vergiler eklendiğinde yükseliyor.
Vodafone’dan ZTE Blade V40 Design’ı almak isteyenlerin Vodafone Yanımda uygulamasına giderek ‘Her Şey Yanımda’ sekmesine geçmesi ve ilgili modele ilişkin arama yapması yeterli oluyor.
Nubia Pad 3D Özellikleri ve Fiyatı
Gözlük gerektirmeden 3 boyutlu görüntü deneyimi sunan ilk tablet Nubia Pad 3D, ünlü Çin markası ZTE tarafından üretiliyor.
Bu işlemlerin ardından eğer yeterli stok varsa ZTE Blade V40 cihazını daha detaylı bir şekilde inceleyebilir ‘sepete ekle’ dedikten sonra ödeme adımlarını izleyerek internet üzerinden yeni akıllı telefonunuzu sipariş edebilirsiniz.
YORUMLAR