Mortal Kombat Karakterleri, En İyi Karakter Hangisi?

1992 yılında hayatımıza Mortal Kombat isimli bir oyun girdi ve pek çoğumuzun yıllarca oynadığı bir seri haline geldi. 11 ana oyunu ve pek çok ara oyunu ile birlikte Mortal Kombat serisi şu an oyun tarihinin en bilinen serilerinden bir tanesi. Bu köklü serinin ikonik pek çok özelliği de bulunmaktadır. Fatality, Brutality gibi pek çok şey sayılabilir. Fakat Mortal Kombat karakterleri bakımından son derece eşsiz bir oyundur. Her yeni Mortal Kombat oyununda görmeye alıştığımız karakterler neredeyse 30 yıllık bir geçmişe sahip. Onlarca ikonik karaktere sahip bu serinin kahramanlarına yakından bir göz atalım. İşte Mortal Kombat karakterleri:

En İyi Mortal Kombat Karakterleri

Scorpion

Sub-Zero

Raiden

Sonya Blade

Noob Saibot

Goro

Shang Tsung

Fujin

Liu Kang

Quan Chi

Kitana

Kitana



Oyunun kadın karakterleri arasında oldukça dikkat çeken bir isim olan Kitana, mavi kostümü ile ve kendisi ile özdeşleşmiş keskin yelpazeleri ile son derece karakteristik bir kahraman. Mortal Kombat oynayan kadınların da pek çoğunun favorisi Kirana’dır. Hızlı ve estetik bir oyun deneyimi sunar. Kullanması ve öğrenmesi biraz zor bir karakterdir. İyi kullanılırsa son derece iyi işler çıkarabilir.

Quan Chi



İlk kez Mortal Kombat 4 ile tanıştığımız Quan Chi, Mortal Kombat karakterleri arasında son derece dikkat çeken bir kahraman. Görüntüsü ile tüylerimizi diken diken eden Quan Chi, yetenekleri ve animasyonları ile seriye damgasını vurmuş bir karakterdir. Seride kendine çok fazla yer bulamasa da son oyunda da var olmayışı hayranları epey üzmüştür.

Liu Kang



Neredeyse serideki tüm oyunlarda görebileceğiniz Liu Kang, Mortal Kombat karakterleri içerisinde oldukça bilinen bir kahramandır. Uçan tekmeleri, mınçıkası ve sesi ile Bruce Lee esintileri taşıyan karakterimiz Mortal Kombat karakterlerinin olmazsa olmazı.

Fujin



4. Oyun ile tanıştığımız bir başka Mortal Kombat karakteri de Fujin’dir. Kılıç yetenekleri ve havayı bükebilme yeteneği 4. oyunda son derece iz bırakmış bir kahraman olsa da Mortal Kombat 11’e kadar bir daha hiç görememiştik. Mortal Kombat 11 ile tekrar oynama şansına sahip Fujin, yetenekli ellerde çok güçlü bir karakter olabiliyor.



Shang Tsung



Oyunun “kötü” diyebileceğimiz bir karakteri olan Shang Tsung oynaması çok zevkli bir Mortal Kombat karakteridir. Mortal Kombat filminde de son derece dikkat çeken ve önemli bir karakterdi. Rakibinin ruhunu alarak onlar gibi davranan Shang Tsung, neredeyse tüm karakterlere dönüşerek onların yeteneklerini, kombolarını kullanabiliyor. Tek bir karakter seçerek oyundaki tüm karakterleri oynamak isteyen oyuncular Shang Tsung’u keyifle oynayacaklardır. Özellikle Mortal Kombat serisine hakim bir oyuncuysanız Shang Tsung ile karşınızda kimse duramayacaktır.

Goro



Mortal Kombat serisi bir MOBA olsaydı Goro muhtemelen bu oyunda “Tank” rolünü üstlenirdi. Oldukça yavaş bir karakter olmasına rağmen çok fazla ve ani hasar çıkarabilen Goro, 4 adet kolu ve aşırı kaslı yapısıyla asla dövüşmek istemeyeceğiz bir yaratık.

Noob Saibot



Hızlı bir dövüş oyunu seven oyuncuların favori Mortal Kombat karakteri Noob Saibot’tur. Çok mobil bir karakter olan Noob Saibot, düşmanını adeta kombo manyağı yapabilecek bir karakter. Karanlık bir suikastçi olan bu karakterin hızına yetişebilecek başka bir dövüşçü pek yok gibi.

Sonya Blade



Sadece Mortal Kombat içinde değil, oyun dünyasında kadın karakter denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Sonya Blade, tam anlamıyla bir ölüm makinesi. Hemen hemen her Mortal Kombat oyununda yer alan ana karakterlerden bir tanesidir. Sonya'nın kostümleri her oyunda iddialı ve dikkat çekicidir.

Raiden



Oyunun bilge ve tanrısal karakteri olan Raiden, elektriksel güçleri ile rakiplerini estetik ve kudretli bir biçimde alt etmek isteyen kişiler için idealdir. Raiden usta oyuncular tarafından oynandığı zaman Mortal Kombat oynamak size zulüm gibi gelecektir.

Sub-Zero



Oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden biri olan Sub-Zero, Mortal Kombat evreninde oldukça büyük bir öneme sahip. Buz gücünü kullanarak rakiplerini donduran, zemin üzerinde hızlıca kayabilen, çok güçlü bir karakterdir. Pek çok Mortal Kombat severin favori kahramanıdır.

Scorpion



Listenin sonunda başka bir Mortal kombat karakteri beklemiyordunuz herhalde. Scorpion, Sub-Zero ile birlikte oyun dünyasına ismini altın harflerle yazdırmış bir diğer Mortal Kombat karakteridir. Pek çok Mortal Kombat kapağında yer alan ve neredeyse oyunun yüzü olan Scorpion, cehennem ateşi ile tüm düşmanlarını yakan bir karakter. Kancalı zinciri ve “get overe here” (buraya gel) repliği ile ikonikleşmiş bir karakterdir.



Tüm Mortal Kombat karakterleri sadece bu kadar değil tabii ki. Mortal Kombat karakterlerinden seçtiğimiz en iyi kahramanlar bunlardı. Sizin favoriniz hangisi? Listede olmasını beklediğiniz başka Mortal Kombat karakterleri var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.