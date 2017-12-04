Global Blue – Shop Tax Free, yurt dışından özellikle akıllı telefon satın alanların işine yarayacağını düşündüğüm vergi indirimi, vergi iadesi sorgulama uygulaması. Android telefon veya herhangi bir teknolojik ürün satın alırken vergi iadesi hesaplama noktasında yardımcı olan uygulama, tamamen ücretsiz.

Tax Free Türkçe adıyla Vergi İadesi, telefon ve diğer teknolojik ürünleri yurt dışından satın almayı tercih eden kullanıcıların kafasını kurcalayan bir işlem. Amerika’dan, İngiltere’den veya başka bir ülkeden alınan telefon için vergi iadesi sorgulamak başlı başına bir sorun. Yurt dışından gelirken vergi iadesi alarak cihazı çok daha uygun fiyata getirebiliyorsunuz. Peki gideceğiniz şehirde, havaalanında vergi iadesi alabileceğiniz noktalar nereler? Cihazınız için ne kadar vergi iadesi alacaksınız?

Telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulama ile vergi iadesi alabileceğiniz mağazaları markalarıyla birlikte görebiliyor, vergi iadesini anlık olarak takip edebiliyor, vergi iadesi ile ne kadar indirim alabileceğinizi hesaplayabiliyor, şehirlerde ve havalanlarında en uygun vergi iadesi alabileceğiniz yerleri bulabiliyorsunuz.

Global Blue – Shop Tax Free Özellikleri: