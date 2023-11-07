Gürcistan'da iPhone Fiyatları Ne Kadar?
'iPhone turizmi' deyince akla gelen yerlerden biri de Gürcistan oluyor. İşte, Gürcistan'da iPhone fiyatları ve IMEI kaydı için izlemeniz gereken adımlar!
Türkiye’de telefon vergilerinin artması ile birlikte özellikle iPhone almak isteyenler bir süredir alternatif yollara başvuruyor. Siz de mutlaka çevrenizden birilerinin Gürcistan’a gidip iPhone alıp döndüğünü duymuşsunuzdur.
Peki, gerçekten Gürcistan’dan iPhone almak mantıklı mı? Oradaki telefon fiyatları ne kadar? Ülkeye girdikten sonra ödememiz gereken kalemler neler?
Bu yazımızda Gürcistan’dan iPhone almak isteyenler için hem farklı telefon seçeneklerini hem de sizi bekleyen prosedürleri adım adım ele alıyoruz!
Gürcistan iPhone Fiyat Listesi - Kasım 2023
Gürcistan’da Ekim ayına göre güncel fiyat listesi Lari bazında aşağıdaki gibi sıralanıyor. Cihazların TL olarak karşılığını hesaplarken kullanılan güncel kur ise şu şekilde: 1 Lari = 10,53 TL
- iPhone 12 128 GB – 2.149 Lari = 22.634 TL
- iPhone 13 128 GB – 2.299 Lari = 24.213 TL
- iPhone 13 256 GB – 2.539 Lari = 26.741 TL
- iPhone 14 128 GB – 2.499 Lari = 26.320 TL
- iPhone 14 256 GB – 2.799 Lari = 29.480 TL
- iPhone 14 Plus 128 GB – 2.899 Lari = 30.533 TL
- iPhone 14 Plus 256 GB – 3.249 Lari = 34.219 TL
- iPhone 14 Pro 128 GB – 3.289 Lari = 34.641 TL
- iPhone 14 Pro 256 GB – 3.689 Lari = 38.853 TL
- iPhone 14 Pro Max 128 GB – 3.649 Lari = 38.432 TL
- iPhone 14 Pro Max 256 GB – 4.039 Lari = 42.540 TL
- iPhone 14 Pro Max 512 GB - 4.649 Lari = 48.964 TL
- iPhone 14 Pro Max 1 TB – 5.449 Lari = 57.390 TL
- iPhone 15 128 GB – 2.869 Lari = 30.217 TL
- iPhone 15 256 GB - 3.249 Lari = 34.219 TL
- iPhone 15 Plus 128 GB – 3.279 Lari = 34.535 TL
- iPhone 15 Plus 256 GB - 3.649 Lari = 38.433 TL
- iPhone 15 Pro 128 GB – 3.999 Lari = 42.119 TL
- iPhone 15 Pro 256 GB – 4.399 Lari = 46.332 TL
- iPhone 15 Pro Max 256 GB – 4.749 Lari = 50.018 TL
- iPhone 15 Pro Max 512 GB – 5.499 Lari = 57.918 TL
- iPhone 15 Pro Max 1 TB – 6.299 Lari = 66.344 TL
Bu fiyatların %12’sini vergi iadesi olarak ülkeye dönerken geri alma imkânınız var. Bunun için izlemeniz gereken adımları da yazımızın devamında ele aldık.
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Gürcistan’dan Nasıl iPhone Alınır?
Gürcistan’a kimlik ya da pasaportla giriş yapabileceğiniz için vize almanız gerekmiyor. Hava ya da karayolu ile seyahat edebilirsiniz.
Mağazadan seçtiğiniz iPhone modelini satın alırken eğer dönüşte %12 oranında vergi iadesi almak istiyorsanız bunu çalışanlara belirtmeniz gerekiyor.
Ayrıca alışveriş yaptığınız mağazada da ‘tax free’ tabelası bulunmalı. Tercihiniz doğrultusunda mağaza çalışanları satın aldığınız cihazı kilitli bir poşete koyup zımbalayarak size teslim ediyor. Aynı zamanda kimlik / pasaportunuzla bir işlem yaparak tax free alabilmeniz için gerekli evrakları hazırlayıp size veriyorlar.
Bu cihazı ve evrakları yanınıza alıp dönüşe geçtiğinizde eğer uçakla seyahat edecekseniz hava alanındaki gümrük bürosuna gitmeniz gerekiyor. Gümrük bürosundaki personel uçuşunuz onaylanmışsa belgelerinizi inceleyerek mühür basıyor.
Hava alanında güvenlikten geçtikten sonra ‘global zone’ adlı alanı bulup buradaki bankoya başvurmalısınız. Mağazadan alıp gümrük memuruna onaylattığınız belgeleri bu desk’e teslim ettiğinizde vergi iadesi size dolar veya euro olarak yapılıyor.
Karayolundan dönüyorsanız belli bir noktada sıraya girip ilgili memura yine evraklarınızı onaylatmalısınız. Kendisinin yönlendirmesi ile vergi iadenizi alabilirsiniz.
Bu şekilde Türkiye’ye getirdiğiniz cihazı 4 ay kayıt yaptırmadan kullanabilirsiniz. Kayıt işlemlerine ilişkin detaylara gelin birlikte bakalım.
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Gürcistan’dan Alınan iPhone Nasıl Kaydettirilir?
Yurt dışından alınan tüm cihazların uzun süre kullanılabilmesi için BTK sistemine kaydedilmesi gerekiyor. Cihaz kaydı gerçekleştikten sonra üç yıl boyunca başka cihaz kaydetme hakkınız olmuyor.
Ek olarak kaydettiğiniz cihazda kullanılacak olan SIM kartının da sizin adınıza olması şart. Aksi hâlde başka kişilerin adına olan GSM hatları ile cihazınız çalışmıyor.
Kayıt işlemine başlamak için ilk olarak e-Devlet’e giriş yapmalısınız. Ardından ‘BTK IMEI kaydet’ menüsüne gitmelisiniz. Eğer kayıt hakkınız olup olmadığından emin değilseniz ‘kayıt hakkı sorgulama’ kısmından kontrol edebilirsiniz.
2023 yılının sonuna kadar kayıt harç ücreti 20.000 TL olarak ödeniyor. 2024 yılında ise bu tutarın 31.692 TL’ye yükseleceği biliniyor. Satın aldığınız cihazın IMEI numarası ile gerekli ödemeyi yaptıktan sonra aynı IMEI için e-devlet kaydını oluşturmanız gerekiyor.
Bu aşamada sizden ülkeye giriş - çıkış yaparken kullandığınız resmi belgenin türü, bu belgeyi veren ülke ve bu belgenin numarası ile birlikte ülkeye giriş tarihiniz isteniyor. E-Devlet’te bu bilgileri doldurduktan sonra kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
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Gürcistan’dan iPhone Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
Bu şekilde cihaz almak maddi açıdan oldukça avantajlı gözüküyor. Ancak bazı noktalara özellikle dikkat etmelisiniz. Aksi halde cihazınızı kaydettirme ve yurt içinde kullanma konusunda büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşte, başlıca dikkat etmeniz gerekenler:
- Türk vatandaşları için Gürcistan’da pasaportla giriş yapma zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar direkt olarak kimlikle seyahat ediyor.
- Telefon kaydını yaparken ‘belge seçimi’ bölümünde doğru seçimi yapmalısınız. Pasaportla gittiyseniz pasaportu, kimlikle gittiyseniz ‘kimlik’ seçeneğini işaretlemelisiniz.
- Cihazı alıp döndükten sonra Bilişim Bakanlığı’na cihazın IMEI numarası ile ödeme yapılıyor. E-devlet’ten kayıt işlemini yaparken de yine aynı IMEI kodunu girdiğinizden emin olmalısınız.
- Telefon hattınız, mutlaka kayıt yapılan hat ile aynı olmalı. Aksi halde telefonunuz bir süre sonra yurt içinde kullanıma kapatılıyor ve çalışmıyor.
- Karayolu ile Türkiye’ye giriş yaptığınızda sizden ekstra gümrük vergisi talep edilebiliyor.
- Vergi iadesi sürecini sorunsuz atlatabilmek için mağazada telefonunuzu koydukları kilitli poşeti açmamanız gerekiyor. Eğer bu poşeti açarsanız tax free avantajını kaçırabilirsiniz.
- Karadan geçişte vergi iadesi kısmı biraz daha sorunlu işliyor. Havalimanında tax free sistemi daha düzenli.
- Eğer kimlikle yolculuk yapıyorsanız ülkeden çıkarken size verilen mühürlü kağıdı Gürcistan’da kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü dönüş yolculuğunda ülkemize girmeden önce aynı kağıt görevliler tarafından tekrar mühürleniyor (Tıpkı pasaportlarda olduğu gibi).
- BTK tarafından belirlenen, kayıt yaptırmadan 120 günlük kullanım hakkı 1 takvim yılı için geçerli. Dolayısıyla yıl başında bu hak yenileniyor. Yani kayıt için yeni yılı beklerseniz 120 gün daha kullanım hakkına sahip olabiliyorsunuz.
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