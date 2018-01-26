Silly Sailing, mobil platformdaki az sayıda yelken yarışları oyunundan biri. Minimalist, yüksek kalitede ve detaylı grafikleriyle kendisine çeken ücretsiz yarış oyunundan birbirinden ilginç yelkenlerle online yarışlara katılıyoruz. Android telefonda oynayabileceğiniz yelken yarışı oyunu arıyorsanız, tavsiye ederim. 100MB altı boyutuyla da yer dostu.

Yelken yarışlarına ilgi duyanların kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm oyunda yarış dışında adanın etrafını serbestçe gezdiğimiz ve yelken kullanmanın inceliklerini öğrendiğimiz eğitim bölümü bulunuyor. Rüzgarın hiç dinmediği cennet gibi bir adadayız. Martılar, dalgalar, kum, sesler… Tüm detaylar düşünülmüş. Yalnız kullandığımız yelkenler komedi. Küvet, ayakkabı, sosisli sandviç, muz gibi güldüren yelkenlerle yarışlara katılıyoruz.