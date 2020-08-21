Sky Combat'ta kendi savaş uçağını seç ve hava kuvvetinin muazzam gücünü hisset. Çevrimiçi PvP savaşlarda gerçek oyunculara karşı oyna. War Thunder'daki kadar müthiş detaylarla bezeli konsol seviyesinde grafiklere göz at. Her birinin gerçek prototipi bulunan 15 özgün jet ile aksiyonu yaşa.

Muhteşem grafikler ve dinamik bir oynanış ile it dalaşları seni bekliyor. Sky Combat'ta modern savaş jetleri, tehlikeli düşmanlar ve kanını kaynatacak adrenalin bir arada. PvP savaşlarda rakiplerinle kozlarını gerçek uçaklarla paylaş.

Uçağını en yeni ekipmanlarla donat. Gücünü daha da arttıracak silah ve donanımları seç, kendi özgün savaş uçağını yarat! Her biri kendine özgü atmosferiyle bir sürü farklı lokasyona günün farklı saatlerinde giriş yap ve düşmanların kafasına bomba indir. Takım oyununun harikalar yarattığı nişancı oyununa hoş geldin.