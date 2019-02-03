Onurun için savaşın: Keskin nişancı tüfeğini elinize alın ve soğukkanlı kariyeri profesyonel bir suikastçı olarak yaşayın! Sniper Honor en iyi silah deneyimini ve mükemmel grafikler ile gerçekçi savaş sahnelerini sunmaya geliyor.

Şehirdeki çetelere karşı savaşın, ya da suç kuvvetlerinin en yüksek lideriyle kıran kırana mücadele edin, unutmayın her şey göz açıp kapayıncaya olur. Sniper Honor size sürekli değişen çevre ile şehir sokaklarında gezdirecek. Çete üyelerini, kötü liderleri ve vahşi çeteleri, keskin nişancı tüfeğiyle sonsuz uykuya koyun.

Sniper Honor gerçek hayattaki keskin nişancı tüfeklerini içerir ve daha fazla güç ve daha iyi öldürme görevini tamamlayarak silah bileşenlerinizi çoğaltabilirsiniz. En iyi suikastçı olarak, düşmanlarınızı yok etmelisiniz.