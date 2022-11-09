En İyi Gizlilik Oyunları

Günümüzde artık eskisi kadar gizlilik oyunu üretilmiyor. Pek çok büyük bütçeli oyunda bazı bölümlerde gizlilik sekansı olsa da ana odağı gizlilik olan oyun bulmak biraz zor. Biz de sizler için geçmişten bugüne kadar yapılmış en iyi gizlilik oyunlarını sıraladık. Aralarında oynamadığınız varsa mutlaka bir göz atın.

Tüm Zamanların En iyi Gizlilik Oyunları

Aragami

Manhunt

Thief

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist

Hitman Trilogy

Alien: Isolation

Sniper Elite Serisi

Dishonored

Syphon Filter

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Assassin’s Creed Serisi

Aragami

Ninjalık temasına sahip oldukça iyi düşünülmüş bir oyun. Gölgelerden ilerlemek zorunda olduğunuz bu oyunda kısa mesafelere ışınlanabiliyor, karşınıza çıkan düşmanları isterseniz öldürebiliyor, isterseniz de etraflarından dolanarak sessiz bir şekilde kimseye zarar vermeden ilerleyebiliyorsunuz. Gölgelerden ilerleme mekaniği oldukça başarılı olan bu oyunda gizlilik becerilerinizi basit mekanikler ile sınayabilirsiniz.

Manhunt

Oldukça vahşi ve sakıncalı bir oyun olan Manhunt, oyun tarihinin gelmiş geçmiş en sansasyonel oyunlarından bir tanesi. Oyunun isminden de anlaşılayacağı üzere “insan avladığınız” bu oyunda gizli bir şekilde ilerlemeniz oldukça önemli. Zira karşınıza çıkan düşmanlarla bire bir dövüşmek oldukça zor. Pek çok ülkede yasaklanan, vahşet dozunun çok yüksek olduğu bu oyunu 18 yaşın altındaki oyunculara ve hassas bünyelere asla tavsiye etmiyoruz.

Thief

Oldukça eski bir seri olan Thief serisi maalesef günümüzde unutulmuş bir seri. 90’ların sonunda ve 2000’lerin başında çıkan 3 oyunu adeta kült konumundadır. Seri 2014 yılında rebootlandı ve “Thief” isminde daha modern ve güncel bir oyun yayınladı. Bu oyun istenilen başarıyı yakalayamamış olacak ki devamı gelmedi.

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist

Tom Clancy’s markasının en özel serilerinden biri olan Splinter Cell’in son oyunu Blacklist, gelmiş geçmiş en iyi gizlilik oyunlarından bir tanesi. Yeşil gözlükleriyle bir ikon haline gelen Sam Fisher’ı canlandırdığımız bu oyunun gizlilik mekanikleri aklınızı başınızdan alacak.

Hitman Trilogy

Bir başka ikonik yüz ise hiç şüphesiz Ajan 47… Hitman serisini duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Geçmişten günümüze kadar pek çok farklı oyunu ile bizleri gerçek bir suikastçiymiş gibi hissettiren Hitman serisinin son üçlemesini mutlaka oynamanızı tavsiye ederiz.

Alien: Isolation

Esasında bir korku oyunu olan Alien: Isolation’da amacınız karşınıza çıkan düşmanları öldürmek değil. Gizli bir şekilde Alien’dan kaçtığınız ve yakalanmamak için her şeyi yaptığınız bu oyun size çaresizliği, savunmasızlığı ve korkuyu iliklerinize kadar hissettirecek.

Sniper Elite Serisi

En iyi Sniper oyunlarını piyasaya sürmüş olan Sniper Elite serisi; gizlilik, nişan ve savaş konseptlerini birleştiren yapımlardan oluşuyor. Gizliliğin oldukça önemli olduğu bu oyunda hem kısa mesafeden hem de uzak mesafeden düşmanlarımızı sessiz bir şekilde ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Dishonored

Steampunk temasına sahip en iyi oyunlardan biri olan Dishonored, birinci şahıs kamera açısına sahip gizlilik oyunlarından bir tanesi. Hikayesi, gizlilik mekanikleri ve ilgi çekici dünyasından ötürü muhakkak oynanması gereken bir oyun olan Dishonored oldukça özel bir yapım. Doğaüstü güçlere sahip olan karakterimizin yeteneklerini geliştirmek ve edindiğimiz yeni özellikler ile oyunda ilerlemek son derece keyifli.

Syphon Filter

Maalesef ki günümüzde unutulmuş olan Syphon Filter serisi, PlayStation 1’in klasiklerinden biri. Esasında bir aksiyon/macera oyunu olan Syphon Filter ilk bakışta gizlilik mekanikleriyle öne çıkan bir oyun olmasa da dönemine göre konsollardaki en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Remake ya da remaster sürümünü en çok hak eden oyunlardan biri olan Syphon Filter serisini imkanınız varsa muhakkak oynamalısınız.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Metal Gear Solid serisi içerisindeki en tartışmalı oyun olan The Phantom Pain, oynanış ve mekaniksel anlamda bir başyapıt olsa da MGS markasının hikaye olarak en eksik oyunlarından bir tanesi. Usta oyun yönetmeni Hideo Kojima ile yapımcı Konami arasındaki sansasyonel olaylar neticesinde maalesef The Phantom Pain hikaye bakımından yarım kalmış bir şekilde piyasaya sürüldü. Gizlilik mekanikleri, atmosfer, grafik ve yapay zeka bakımından mükemmel bir oyun olmasına rağmen serinin hikaye bakımından en problemli oyunu. Tüm eksikliklerine rağmen sadece gizlilik oyunlarına değil, genel olarak video oyunlarına ilgisi olan herkesin mutlaka oynaması gereken bir yapım.

Assassin’s Creed Serisi

Gizlilik oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk marka olan Assassin’s Creed, bu türü sevenlerin bıkmadan oynadığı bir seri. Her oyununda farklı bir zamanda ve mekanda geçen Assassin’s Creed oyunları, yıllar içerisinde çokça gelişti ve değişti. Eğer seriyi bugüne kadar hiç oynamadıysanız çok şey kaçırmışsınız demektir.

En iyi gizlilik oyunlarına değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki oynayacak oyun arayan kişiler için faydalı bir yazı olmuştur. Sizin favori gizlilik oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.