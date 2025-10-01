PUBG Mobile, oyunculara farklı silah türleriyle strateji kurma imkânı tanıyan, dinamik bir Battle Royale oyunudur. Bu silahlar arasında sniper tüfekleri (keskin nişancı tüfekleri), uzun menzildeki hedefleri tek atışla saf dışı bırakma potansiyeliyle oyunun kaderini değiştirecek bir güce sahiptir ancak bir keskin nişancı olmak, sadece silaha sahip olmakla sınırlı değildir.

Doğru nişan alma (aim) mekanikleri, uygun dürbün (scope) seçimi ve pozisyonel uzmanlık, sniper kullanımını üst seviyeye taşır. Peki, PUBG Mobile'da sniper'ı daha iyi kullanma taktikleri neler? Hazır mısınız? Öyleyse gelin, oyunda bu keskin nişancı tüfeğini daha iyi kullanmak için ipuçlarını detaylıca ele alalım.

PUBG Mobile’da En İyi Sniper Kullanım Taktikleri

Doğru silah seçimi

Uygun Dürbün kullanımı

Pozisyon almanın önemi

Sabırlı ve kontrollü atışlar

Hareket halindeki hedefleri vurmak

Doğru Silah Seçimi

Sniper başarısının ilk adımı doğru silahı seçmektir. Kar98k, M24 ve AWM, PUBG Mobile’ın en güçlü keskin nişancı tüfekleridir. AWM tek atışta rakibi yere serebilme gücüyle efsaneleşmiştir. M24 ise hızlı atış avantajıyla ön plana çıkar. Kar98k, daha kolay bulunabilir olmasıyla oyuncular arasında popülerdir.

AWM (Arctic Warfare Magnum): Oyundaki en güçlü silahtır. Sadece Airdrop ile bulunur. Seviye 3 kaskı bile tek atışta yok etme gücü, onu mutlak öldürücü yapar.

Oyundaki en güçlü silahtır. Sadece Airdrop ile bulunur. Seviye 3 kaskı bile tek atışta yok etme gücü, onu mutlak öldürücü yapar. M24: Hızlı atış avantajıyla öne çıkar. Mühimmatı daha yaygın bulunduğundan, seri atışlar için Kar98k'dan daha güvenilirdir.

Hızlı atış avantajıyla öne çıkar. Mühimmatı daha yaygın bulunduğundan, seri atışlar için Kar98k'dan daha güvenilirdir. Kar98k: Kolay bulunabilirliği ve erken oyunlardaki yüksek hasarıyla popülerdir. Yeni başlayanlar için mekanikleri öğrenme adına ideal bir seçimdir.

Uygun Dürbün Kullanımı

En iyi batle royale oyunları arasında yer alan PUBG Mobile2da sniper tüfeklerinin etkisini artıran en önemli unsur dürbün seçimidir. 4x ve 6x dürbünler orta mesafe (200-300 metre) için ideal iken, 8x dürbün uzun mesafelerde fark yaratır. Ancak 8x dürbün, yakın mesafede ani nişan almada (ADS) zorluk çıkarabilir. Haritaya göre dürbün tercihini yapmak kill alma şansınızı yükseltir.

İpucu Kutusu PUBG Mobile'da keskin nişancı olmak, sadece AWM'ye sahip olmak demek değildir. Doğru pozisyon alma ve sabırlı atış zamanlaması kritik önem taşır. Özellikle 8x dürbün hassasiyetini düşürerek uzun mesafede kafa vuruşlarını garanti altına alabilir ve hareketli hedeflere "ön alma" tekniğiyle kolayca isabet ettirebilirsiniz. Unutmayın, sniper kullanımında ustalaşmak, hata yapma payını en aza indirerek takımınıza kalıcı üstünlük sağlar.

Pozisyon Almanın Önemi

Oyunda keskin nişancı tüfeği kullanan oyuncuları için en kritik detay doğru pozisyon almaktır. Yüksek tepeler, çatı kenarları veya çalıların arasındaki gizli noktalar büyük avantaj sağlar. Bu sayede, rakibi fark edilmeden güvenle gözlemleyebilir ve atışınızı hazırlayabilirsiniz. Gizlenerek yapılan atışlar, isabet etme ve hayatta kalma ihtimalinizi doğrudan artırır.

Yüksek Görüş Açısı: Yüksek tepeler, binaların çatıları gibi yerler, haritanın geniş bir alanını kontrol etmenizi sağlar.

Yüksek tepeler, binaların çatıları gibi yerler, haritanın geniş bir alanını kontrol etmenizi sağlar. Kapak ve Koruma: Atış sonrası hemen saklanabileceğiniz (Peek and Fire) bir kaya veya duvar olmalıdır.

Atış sonrası hemen saklanabileceğiniz (Peek and Fire) bir kaya veya duvar olmalıdır. Gizlilik: Çim/Çalı kamuflajı (Ghillie Suit) kullanmak veya "Sürünerek Gizlenme" pozisyonunu benimsemek, fark edilmeden hedefinizi gözlemlemenizi sağlar.

Sabırlı ve Kontrollü Atışlar

PUBG Mobile'da tıpkı sniper oyunları gibi refleks kadar sabır da kritiktir. Hedefi aceleyle vurmak yerine atışın ölümcül olması için en doğru zamanı bekleyin. Rakip bir yerde durduğunda, loot yaparken veya nişanı başka bir hedefe odaklanmışken yapılan kontrollü atışlar, en yüksek başarı oranına sahiptir.

Nefes Tutma: Dürbün açıkken nefesinizi tutmak (çoğu zaman otomatik), titremeyi azaltır ve isabet oranını ciddi oranda artırır.

Dürbün açıkken nefesinizi tutmak (çoğu zaman otomatik), titremeyi azaltır ve isabet oranını ciddi oranda artırır. Vuruş Zamanlaması: Rakip durduğunda, loot yaparken veya başka bir düşmanla çatışmaya girerken yapılan atışlar, en yüksek başarı oranına sahiptir.

Hareket Halindeki Hedefleri Vurmak

Hareketli hedefleri vurmak için "ön alma" tekniğini kullanmanız gerekir. Atışınızı, merminin hedefe ulaşma süresini hesaplayarak, rakibin gidiş yönünün önüne denk gelecek şekilde yapmalısınız. Özellikle hızlı hareket eden araçlardaki düşmanları vurmak için bu teknik hayati ve zorunlu bir beceridir.

Mesafe Hesaplama: Hedefin size olan uzaklığına ve hızına göre atışınızı rakibin gidiş yönüne doğru bir miktar önüne denk gelecek şekilde yapmalısınız.

Hedefin size olan uzaklığına ve hızına göre atışınızı rakibin gidiş yönüne doğru bir miktar önüne denk gelecek şekilde yapmalısınız. Araç Hedefleri: Özellikle hızlı hareket eden araçlardaki düşmanları vurmak için ön alma, hayati öneme sahiptir. Hız arttıkça ön alma mesafesini de artırmalısınız.

Sonuç

PUBG Mobile'da en iyi sniper oyuncusu olmak, sadece iyi nişan alma (aim) ile değil; doğru silah seçimi, sabırlı oyun tarzı, uygun pozisyon alma ve hareketli hedeflerde ön alma gibi uzman taktiklerle mümkündür. Sniper kullanımı öğrenildikçe hem kill sayınız artar hem de oyun sonu (end-game) çatışmalarında prestijiniz ve etkinliğiniz yükselir.

Peki, siz bu taktikleri uygularken M24'ün hızını mı yoksa AWM'nin gücünü mü tercih ediyorsunuz? Yorumlarda paylaşın, diğer oyuncularla taktiklerinizi tartışarak kendinizi geliştirin ve PUBG Mobile arenasında rakiplerinize korku salın!